Youtube Mobil Yeni Çözünürlük Ayarı Sunuyor!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip video izleme ve yükleme platformu Youtube, mobil uygulamasına yeni bir güncelleme getirdi. Android ve iOS platformalarına getirilen yeni güncellemeyle birlikte artık Youtube’da video izlerken yeni çözünürlük ayarlarıyla karşılaşacaksınız. Bilindiği üzere güncellemeden önce kullanıcılar bir video izlerken çözünürlük ayarı yaparken karşılarına 144p, 240p, 360p, 480p, 720p ve daha fazla çözünürlük seçenekleri çıkıyordu.

Ancak yeni güncellemeyle birlikte video kalite ayarı yaparken kullanıcıların karşısına artık “Otomatik(önerilen), daha yüksek görüntü kalitesi, veri tasarrufu ve gelişmiş” seçenekleri çıkıyor. Otomatik seçeneği kullanıcıların internet bağlantınıza en uygun video kalitesini size otomatik olarak sunuyor. Bu ayardaki çözünürlük maksimum 480p’ye kadar çıkabiliyor.





Daha yüksek görüntü kalitesi, daha fazla veri kullanımına sebep olabiliyorken maksiumum 720p çözünürlüğüne kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda bu ayarda daha yüksek akıcı bir video kalitesi sağlanabiliyor. Veri tasarrufu seçeneğinde ise daha az veri tüketerek 480p ve 720p aralığında Wi-Fi bağlantınıza göre bir çözünürlük ayarı yapılıyor. Gelişmiş seçeneğine geldiğimizde, Youtube burada kullanıcıların istediği çözünürlüğü seçmesine imkan sağlıyor.

Bu ayarda internet bağlantınıza göre istediğiniz çözünürlüğü seçebilir ve ona göre videonuzu oynatabilirsiniz. Ancak siz bu seçeneklerden tek birisini sürekli kullanmak istiyorsanız eğer, uygulamanın Ayarlar> Video kalitesi bölümüne girerek video oynatma tercihlerinizden aynı ayarı varsayılan olarak ayarlayabilir ve böylede kullanabilirsiniz.