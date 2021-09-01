Bugün Google Play Store’da bulunan WearOS için YouTube Müzik, oynatma kontrollerinin yanı sıra tüm şarkılarınıza ve çalma listelerinize erişim sağlar. En önemlisi, uygulama, doğrudan cihazınızdan müzik dinleyebilmeniz için çevrimdışı müzik depolama desteği içerir. Spotify’ın benzer hamlesi gibi bu çevrimdışı destek, özellikle telefonları yanında olmadan egzersiz yapmak isteyen sporcular için güzel.

Eski akıllı saatler bu konuda şanssız olsa da sadece Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, WearOS 3 ile çalışıyor. Neyse ki platform, önümüzdeki aylarda daha çok cihaza yayılacak. Gelin çevrimdışı müzik deneyimini sağlayabilmeniz için Youtube Müzik uygulamasını saatinizde nasıl kuracağınıza bir göz atalım.

WearOS Akıllı Saate Youtube Müzik Nasıl Eklenir?

Tüm favori şarkılarınıza erişmek için YouTube Müzik uygulamasını indirin. Daha yeni bir cihaza sahip olmanın yanı sıra YouTube Music Premium abonesi olmanız gerektiğini unutmayın.

-WearOS 3 cihazınızda Google Play Store‘u açın.

-Arama simgesine dokunun ve YouTube Music‘i arayın.

-Dokunup yükleyin.

-İndirme işlemi tamamlandığında YouTube Music hesabınızda oturum açın.

Çevrimdışı dinlemek üzere müzik indirmeden önce, pil durumunuz ne olursa olsun cihazınızı şarj cihazına bağlamanız gerekir. Ardından kaydetmek istediğiniz müziği seçin ve şarkıları ve çalma listelerini indirmeye başlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

-Cihazınızda YouTube Music‘i açın.

-İndirmek istediğiniz şarkıya veya çalma listesine dokunun.

–İndir simgesine dokunun.

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