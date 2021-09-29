Samsung, Güneş Enerjisiyle Çalışan Bir Saat Geliştiriyor!

Samsung, Galaxy akıllı saatlerini güneş enerjisiyle çalıştırmayı düşünüyor. Koreli şirket, görünüşe göre bir Galaxy Watch bilek kayışına güneş pilleri ekleme fikriyle hareket ediyor.

Bu haber, 2019’da başvurulan bir patentle ortaya çıktı. Ayrıca 16 Eylül’de Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) tarafından yayınlandıktan sonra rastlandı.

Patent, normal bir Galaxy akıllı saati gösteriyor ancak kayışı güneş pilleri ile donatılmış. Bununla birlikte, patentte böyle bir uygulamanın etkinliğine ilişkin herhangi bir gösterge bulunmuyor.

Güneş pillerinin, yüksek enerji ihtiyacı olan cihazlar için geleneksel pil şarj çözümlerinin tam bir alternatifi olmaktan hala çok uzakta olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu nedenle, Samsung bunları yalnızca yardımcı güç sağlama modu olarak deniyor olabilir. Bu, yalnızca her şarj arasındaki süreyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda giyilebilir cihazları çok daha çevre dostu hale getiriyor.

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