YouTube, NFT Dünyasına Adım Attı!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından olan YouTube, dünya çapında hızla büyüyen NFT dünyasına adım attı.

İçerisinde binlerce içerik üreticisi olan YouTube, kendisine ve içerisindeki insanlara daha fazla alan açmaya çalışıyor. YouTube, bu çalışmaların neticesinde son günlerde popülerliği iyice artan NFT dünyasına giriş yaptı.

Bugün yapılan açıklamalarda YouTube CEO’su Susan Wojcicki, NFT dünyasına giriş yapılacağını resmen açıkladı. Wojcicki, bu yıl içerisinde içerik oluşturucular için başka bir gelir kaynağı olarak NFT dünyasına adım atmak istediğini belirtti.

YouTube CEO’su NFT dünyasına girmeleri hakkında çok fazla detaya yer vermedi. Edinilen haberlere göre YouTube, arayüzünde kullanıcıların NFT satışlarını yapabileceği bir alan geliştirecek. Ayrıca YouTube, Web3 üzerinde de çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu gelişmeler yaşanırken YouTube videoları NFT pazarında yerini almaya başladı. Yıllardır birçok sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kardeşinin parmağını ısırmasıyla ün kazanan “Charlie bit my finger” içeriği, NFT ortamında 761 bin dolara satılmıştı.

Her geçen gün ünü artan NFT dünyası, birçok sosyal medya platformunu da bünyesine katacağa benziyor. Geçtiğim günlerde ilk haber Twitter’dan gelmişti. Ayrıca Meta’da NFT dünyasına giriş çalışmalarını sürdürüyor. Instagram ve Facebook’un NFT dünyasına girişte hangi aşamada olduğu henüz bilinmiyor.

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