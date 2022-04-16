YouTube Vanced Kullanıcılarına Kötü Haber Geldi!

Bugün sabah saatlerinde yayınlanan habere göre, ücretsiz bir şekilde YouTube deneyimi sağlayan YouTube Vanced uygulaması kapatılacak.

YouTube Vanced uygulamasının geliştiricileri, uygulamanın kapatılmasına yönelik bir karar aldığını açıkladı. Bu durum birçok kullanıcıyı üzüntüye uğratmış gibi görünüyor. YouTube Vanced ile beraber kullanıcılar YouTube premium satın almadan premium deneyimi sunuyor. Bu uygulamasa yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda çalışıyordu. Artık Android kullanıcıları premium üyelik almak zorunda olacaklar.

En popüler üçüncü taraf YouTube uygulaması olarak bilinen YouTube Vanced yasal sebeplerden dolayı kapatılacak. Konu hakkında açıklama yapan Vanced geliştiricileri, “Bugüne kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz” sözlerini kullandı.

YouTube Vanced şu an için kapanmasa da gelecek için umutlu sözler de kullandı. İlerleyen dönemde benzer bir uygulama üzerine çalışacaklarını da söylediler. YouTube Premimum almaktan kaçınan milyonlarca kullanıcı olduğu düşünüldüğünde alternatif bir uygulama söz konusu olabilir. Bunun gerçek olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

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