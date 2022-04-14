Elon Musk, 43 Milyar Dolara Twitter’ı Satın Almayı Teklif Etti!

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter’dan %9.2 hisse satın almıştı. Şuan ise herkesi şok edecek bir rakam ile Twitter’ı satın almayı teklif etti.

Musk, hisse başına nakit olarak 54.20 dolar teklif etti, bugünün açılış fiyatına göre yaklaşık yüzde 20’lik bir prim. Elon Musk’ın bu teklifinden sonra twitter’ın hisselerinde yüzde 18’lik bir artış gözlemlendi. Musk, teklif reddedilirse mevcut teklifin bir kısmını veya tamamını bırakabileceğini ima etti.

Musk, “Twitter’ın yüzde 100’ünü hisse başına 54,20 dolara nakit olarak, Twitter’a yatırım yapmaya başlamadan önceki gün için yüzde 54 prim ve yatırımım kamuya açıklanmadan önceki gün için yüzde 38 prim karşılığında satın almayı teklif ediyorum” dedi.

Elon Musk teklifinin ardından şu açıklamada bulundu; “Yatırımımı yaptığımdan beri, şirketin şu anki haliyle bu toplumsal zorunluluğa ve ifade özgürlüğünün gelişeceğine ve hizmet edeceğini şimdi anlıyorum” dedi. “Twitter’ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Twitter’ın olağanüstü bir potansiyeli var. Onun kilidini açacağım.” dedi.

Twitter, Musk’ın teklifini aldığını doğruladı ve bir basın açıklamasında “Yönetim Kurulu, Şirketin ve tüm Twitter hissedarlarının yararına olduğuna inandığı hareket tarzını belirlemek için teklifi dikkatlice gözden geçirecek” dedi.

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