Elon Musk Artık Twitter’da %9.2 Hisseye Sahip!

Teknoloji girişimcisi Elon Musk son yıllarda isminden oldukça söz ettirmekte. Ürettiği teknolojik ürünlerle dünya kamuoyunda isminden çokça söz ettirdi. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 2,89 milyar dolarlık hisse senedi satın aldıktan sonra Twitter’ın yüzde 9,2‘sine sahip oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bugün yayımlanan kayıtlara göre Musk, Twitter’ın yüzde 9.2’sini temsil eden satın alarak 73.5 milyon paya sahip olduğunu açıkladı. Elon Musk’ın bu hareketi kamuoyunda oldukça ses getirdi.

Musk, aktif bir Twitter kullanıcısı ve 80 milyondan fazla takipçisi var, ancak platform ona sorunlar da getirdi. Hatırlarsanız, 2018’de Tesla’yı hisse başına 420 dolardan özel olarak güvence altına alınmış bir tweet atarak kendisine 20 milyon dolara sebep olan dava ile uğraşmıştı.

Musk’un aldığı pay, Twitter’ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2.8 milyar dolardan fazla değere sahip. Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde bir anda artış yaşanarak yüzde 26.1 yükseldi. Zaten bildiğimiz gibi Musk’un attığı bazı tweet’ler cidden olaylara etki eder oldu. Bunun en büyük kanıtı ise Bitcoin hakkında attığı tweet sonrası bitcoin hisselerinde muazzam bir atış yaşanmıştı. Elon Musk geçen günlerde bir röportajında yeni bir sosyal medya platformu kuracağını açıklamıştı.

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