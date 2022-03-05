Rusya’dan, Twitter’a Erişim Yasağı!

Rusya Facebook’ta benzer bir erişim yasağının hemen ardından Twitter’a erişimi engellemek için harekete geçti. Rus düzenleyici Roskomnadzor‘un Rusya Başsavcılığının 24 Şubat tarihli talebi ile Twitter’a erişimi kesti.

Twitter, erişim kesme talebine hemen yanıt vermedi. Şirket daha önce hizmetinin “Rusya’daki bazı kişiler için kısıtlandığını” doğrulamıştı ve kısıtlama raporlarının elinde olduklarını ifade etti. Şimdi Rusya, tıpkı Facebook’ta olduğu gibi Twitter’ı da tamamen erişilemez hale getirmeye çalışıyor gibi görünüyor dedi. Twitter, bu haftanın başlarında, sosyal medya şirketleri RT ve Sputnik’in etkisini sınırlamak için acele ettiklerini söyledi.

Bir Twitter sözcüsü, Rusya’daki hizmetle ilgili daha önceki sınırlamalara kıyasla “önemli ölçüde farklı bir şey” görmediklerini söyledi. Şirket yaptığı açıklamada, ” Raporların farkındayız, ancak şu anda daha önce paylaştığımızdan önemli ölçüde farklılık yok dedi.

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