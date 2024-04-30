Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Yüzde 90 Yerlilik Oranı ile Huawei Pura 70 Serisi Büyük İlgi Görüyor Teknoloji Haberleri Yüzde 90 Yerlilik Oranı ile Huawei Pura 70 Serisi Büyük İlgi Görüyor Emine Emre 1 Görüntüleme

Çin menşeli teknoloji markalarından biri olan Huawei, akıllı telefon piyasasının en güçlü aktörlerinden biri. Bir yandan Amerika ambargosuyla uğraşan marka çalışmalarına tam gaz devam ediyor ve müthiş başarılara imza atıyor. Yerli üretime ağırlık veren marka yeni amiral gemisi Pura 70 serisi ile piyasayı alt üst etti. Yüzde 90 yerlilik oranı ile Huawei Pura 70 serisi büyük ilgi görüyor. İşte detaylar…

Yüzde 90 Yerlilik Oranı ile Huawei Pura 70 Serisi Büyük İlgi Görüyor

Huawei, akıllı telefon pazarında Çin’de en çok tercih edilen iki markadan biri olarak karşımıza çıkıyor; diğeri ise Honor. ABD yaptırımlarından dolayı önü kesilen marka yerli üretim ile piyasanın en güçlülerinden olma yolunda ilerliyor. Tamamen yerli üretim yapmayı hedefleyen Huawei yeni amiral gerisi Pura 70 serisine yüzde 90 yerlilik oranına ulaştı.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Özellikle Çin’de büyük ilgi gören Pura 70 serisinde cihazın arka kamerası dışındaki bileşenlerin yüzde 90’lık kısmı Çin menşeli şirketlerden temin edilmiş durumda. Japon araştırma şirketi Fomalhaut Techno Solutions’un araştırma neticelerine göre Pura 70 serisinde Lens Technology, OFilm, Goertek, BOE, Sunny Optical, Csun, Crystal – Optech gibi Çin menşeli tedarikçilerle iş birliği yapılmış ve bu kapsamda çip, ekran, batarya, kasa gibi bileşenler söz konusu tedarikçilerden temin edilmiş durumda.

Huawei Pura 70 serisinde marka, işlemci (Kirin 9010) kısmında dış üretime bağımlı. Bununla birlikte serinin en üst modeli olan Pura 70 Ultra’nın ana kamera plakası da yerli teknoloji değil. Söz konusu plaka imalatında var olan ambargo nedeniyle marka mecburen yabancı teknoloji tercih etmiş durumda. İşlemci ve kamera teknolojisinde yapılan çalışmalarla ilerleme kaydedilmekte ve bu konuda da yerlileşme yakın gibi görünmekte.

Huawei En Çok Tercih Edilen İki Telefon Markasından Biri Oldu

2024 yılı birinci çeyreğine ilişkin IDC raporlarına göre Çin akıllı telefon piyasasının en çok tercih edilen ilk iki markası Honor ve Huawei olarak gerçekleşmiş durumda. Pura 70 serisi ile de Huawei öyle yoğun bir ilgi gördü ki, marka talebe yetişmekte güçlük yaşıyor. Birtakım tedarik problemlerin aşılmasıyla birlikte telefon sevkiyatında Huawei’nin 2024 yılında rekor kırması bekleniyor. Markanın 50 milyonu aşkın telefon sevkiyatı yapması muhtemel görünüyor.

Huawei, Pura 70 serisi ile Çin’in akıllı telefon teknolojisindeki gelişimini gözler önüne seriyor. Bu kapsamda sektörün hızla geliştiğini söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte Pura 70 serisi, markanın yerli üretimdeki önemli bir başarısı olarak görülmekte.