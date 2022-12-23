Zeekr 001, CATL Qilin bataryası ile 1.032 km menzile sahip olacak

En son paylaşılan bazı dokümanlara göre, CATL Qilin pilli Geely’s Zeekr 001, 1.032 kilometrelik bir menzile sahip olacak.

Zeekr 001’in belgeleri, elektrikli aracın Çin’de satışa çıkması için gerekli onayı almasıyla 19 Aralık’ta Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Zeekr 001, 140kWh kapasiteye ve 727 kg ağırlığa sahip üçlü bir lityum pil paketi ile çalışır. Bu, 200 Wh/kg’lık bir yoğunluğu oluşturur ve 1.032 kilometrelik bir CLTC menzili sağlar. CLTC’nin aşırı iyimser doğasını hesaba katarsak bile bu olağanüstü bir başarıdır.

Zeekr 001, 4,98 metre uzunluğunda ve 2 metre genişliğindedir. Yükseklik, tekerleklerin boyutuna bağlı olarak 1,56m veya 1,55m’dir. Sabit mıknatıslı motorun tepe çıkışı 200 kilovattır.

CLTC koşullarında, 2.345 kg ağırlığındaki aracın 100 km’de 14,9 kWh enerji tüketim oranı vardır.

Belgeler, özellikle Qilin Battery veya CATL adını vermese de, özellikler açıkça bu yönü işaret ediyor. Haziran ayında duyurulan Qilin Bataryası, aynı zamanda CTP (cell to pack) 3.0 bataryası olarak da bilinir, batarya sistemi entegrasyonunda yeni bir seviyeye öncülük ettiğini iddia eder.

Pil hacminin %72’si gerçek hücrelere ayrılmıştır ve teorik olarak 255 Wh/kg’a ulaşabilir.

Atılım, pillerin kimyasında değil, pil paketlerinin yapımındadır. Bu nedenle, hem üçlü piller hem de lityum demir fosfat piller bu paketleme konfigürasyonundan yararlanabilir.

Ağustos ayının sonunda CATL, Zeekr 009 MPV‘nin dünyada Qilin Bataryasını taşıyan ilk araç olacağını duyurdu. Zeekr 009 şimdiden sipariş edilebilir durumda ve sevkiyatların 2023 Ocak ayında başlaması planlanıyor.

Zeekr 009

Zeekr’e göre yeni 001 versiyonu, 2023’ün ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. CLTC’de 1.000 kilometreden fazla menzile sahip ikinci elektrikli araç olacak. 5 Ocak’ta GAC, Aion LX Plus’ın ultra uzun menzilli bir versiyonunu satmaya başladı.

Qilin Pilli Zeekr 001’in ne kadara mal olacağı henüz bilinmiyor; ancak standart versiyondan çok daha pahalı olacağı tahmin ediliyor. Referans olarak, Aion LX Plus uzun menzilli versiyonu, standart seriden neredeyse iki kat daha pahalıdır.

Zeekr 001, ikisi 299.000 RMB’den, diğer ikisi sırasıyla 349.000 RMB ve 386.000 RMB’den başlayan dört farklı modelle sunuluyor. Bu modeller için CLTC menzili 536 ile 732 kilometre arasındadır.