1.5K Ekranlı Telefonlar Yakında Satışa Çıkacak!

Kısa süre önce Redmi K50 Ultra, Çinli ekran yapımcıları TCL CSOT ve Tianma tarafından sağlanan 1.5K ekranla piyasaya çıktı. Bu çözünürlüğe sahip bir ekrana sahip ilk akıllı telefon olmasa da, muhtemelen son zamanlarda en çok pazarlanan akıllı telefon oldu.

Kaynağımız, Oppo grubunun Redmi K50 Ultra gibi 1.5K esnek ekrana sahip akıllı telefonları piyasaya süreceğini açıkladı. Bu grup Oppo, OnePlus ve Realme’den oluşuyor. Dolayısıyla, bu markalardan bu tür telefonları görebiliriz.

Sızıntı, bu markalar tarafından kullanılan panelin göz koruması için 2160Hz’e kadar PWM karartma sunacağını öne sürüyor. Mesela, Redmi K50 Ultra’daki ekran 1920Hz PWM karartma ile sınırlıydı.

Oppo grubunun yerli markaların pazar payını artırmak için TCL CSOT, Tianma ve Visionox gibi diğer Çinli şirketlerden ekran panelleri tedarik etmesini bekleyebiliriz. Bu gelişme hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz.