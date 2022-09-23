10 dakikadan kısa sürede YouTube kanalı nasıl açılır

YouTube, çeşitliliğe sahip ve kendini platforma adamış büyük bir küresel kitleye sahiptir. İster bir işletme sahibi olun, ister sadece kendi kişisel markanızı oluşturmak isteyin, kendi YouTube kanalınız temel takipçilerdir. YouTube’un mükemmel bir web sitesi olmasına rağmen, çoğu insan YT içeriğini Android ve iOS uygulamaları veya ucuz akış cihazları aracılığıyla izliyor.

Sağlam bir YouTube kanalı olmadan şirketinizin sosyal varlığı eksik kalır. Yüksek kaliteli YouTube videoları oluşturmak çaba gerektirse de yeni bir kanal oluşturmak göründüğü kadar zor değildir. On dakikadan kısa sürede bir YouTube kanalı oluşturmak için gereksinimleri ve adımları öğrenmek için takip edin.

Bir YouTube kanalı oluşturmanın maliyeti nedir?

Web sitelerinin aksine, bir YouTube kanalı açmak için bir alan adı veya web barındırma sunucusu satın almanız gerekmez. Google (YouTube’un ana şirketi) barındırma ücreti istemez veya bir abonelik için kaydolmanızı gerektirmez. YouTube kanalı oluşturmak ücretsizdir. Bununla birlikte, YouTube kanalınızda gösterişli videolar yayınlamak istiyorsanız bir bütçeye ihtiyacınız olabilir, ancak çoğu, iyi bir akıllı telefon (özellikle kamerası ve mikrofonu iyi olmalı) ve bir fikirden başka bir şey olmayan videolar oluşturur.

Bir Google hesabına kaydolmanız gerekecek

YouTube kanalı oluşturmak için geçerli bir Google hesabınızın olması gerekir. Bir Google hesabı oluşturduğunuzda, Google Dokümanlar, Gmail, Google Fotoğraflar ve tabii ki YouTube gibi düzinelerce uygulamaya erişebilirsiniz.

Kendi YouTube kanalınızı nasıl yapabilirsiniz?

Bir Google hesabınız olduğunda, bir YouTube kanalı oluşturmak çok kolay. Aşağıdaki adımlardan geçin.

Web üzerinde YouTube’u ziyaret edin ve Google hesap bilgilerinizle oturum açın. Sağ üst köşedeki dairesel profil resminizi (veya baş harflerinizi) tıklayın ve Ayarlar‘ı açın.

Kanalınız menüsünde Yeni bir kanal oluştur‘u seçin. Bir YouTube kanalınız varsa, Kanallarınızı ekleyin veya yönetin‘i açın.

Mevcut kanallarınızı kontrol edin. Kanal oluştur‘u seçin. YouTube kanal adınızı girin, bir profil resmi yükleyin (Google hesabınız yoksa) ve Oluştur düğmesini tıklayın.

Bu kadar. Başarıyla yeni bir YouTube kanalı oluşturdunuz. Google hesabı profil resminizi seçebilir ve kanal kontrol panelini çalışırken kontrol etmek için YouTube Studio’ya gidebilirsiniz.

YouTube kanalınızı nasıl özelleştirebilirsiniz?

Videoları YouTube kanalınıza yüklemeden önce biraz canlandırmalısınız. Bir profil fotoğrafı, özel başlık ve filigran, öne çıkmanıza yardımcı olur. İşte başlamanıza yardımcı olacak kısa bir özet.

Masaüstünde YouTube’u ziyaret edin ve sağ üst köşeden profil resminizi seçin. Kanalınızı seçin.

Kanalı Özelleştir‘e tıklayın.

Düzen menüsü altında, abone olmayan kişiler için bir kanal fragmanı yükleyin.

Marka bilinci oluşturma (Markalama) sekmesine gidin ve videolarınızın ve yorumlarınızın yanında görünen YouTube kanalı profil resminizi değiştirin. Bir başlık resmi ve bir video filigranı yükleyin.

Temel bilgi sekmesine kaydırın ve kanal adını ve açıklamasını girin. Adınız ve açıklamanız sizi ve içeriğinizi temsil eder. Yerinde olmalı. Kanal açıklaması, kanallarınızın ve arama sonuçlarınızın Hakkında bölümünde görünür. Kişilerin işle ilgili sorular için sizinle nasıl iletişim kuracaklarını bilmelerini sağlamak için iletişim bilgilerini girin.

Sağ üst köşedeki Yayınla düğmesini seçin ve YouTube kanalınız kullanıma hazır.

İkinci bir YouTube kanalı oluşturabilir miyim?

İçerik oluşturucuların, her biri belirli ihtiyaçlar için birden fazla YouTube kanalına sahip olması yaygın bir durumdur. Sonuçta, seyahat vlog’larınızı işletmenizin YouTube kanalına yüklemek istemezsiniz. Aynı Google Kimliği altında başka bir YouTube kanalı oluşturabilirsiniz. Başka bir kanal oluşturmak için YouTube ayarları menüsünde (yukarıdaki adımlara bakın) Kanallarınızı ekleyin veya yönetin seçeneğini bulabilirsiniz.

YouTube yolculuğunuza başlayın

YouTube kanalınız ve hedef kitleniz için net bir odak noktanız olmalıdır. Yüksek kaliteli videolar, optimize edilmiş başlıklar ve dikkat çekici görseller hedefleyin. YouTube’da ilk ivmeyi kazanmada daha iyi bir şans elde etmek için video yüklemeleriyle tutarlı kalın. Bir YouTube kanalı oluşturduktan sonra, en iyi gizli YouTube ipuçlarını ve püf noktalarını öğrenmek için araştırma yapabilirsiniz.