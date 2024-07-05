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Xiaomi Redmi 13 serisinin 5G versiyonu yakında tanıtılacak ancak resmi duyuru yapılmadan önce cihazın özellikleri ortaya çıktı. Uygun fiyatlı telefon kategorisinde kullanıcıya sunulacak olan akıllı telefon 128 GB depolama alanı ile gelecek. Giriş seviye olmasına rağmen 108 MP kameralı olan uygun fiyatlı Redmi 13 5G özelliklerini içeriğimizde derledik. İşte cihazın bilinen nitelikleri…

108 MP Kameralı Uygun Fiyatlı Redmi 13 5G Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonu Redmi 13 serisinin 5G versiyonu yakında tanıtılacak. Xiaomi 9 Temmuz’da bir etkinlik gerçekleştirerek Redmi 13 5G ile birlikte kablosuz kulaklık ve powerbank gibi cihazlarını da lanse edecek.

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Bütçe dostu Xiaomi telefonlar arasında yerine alacak olan Redmi 13 5G giriş seviyesi olmasına rağmen 108 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera ile gelecek. Daha önce redmi 13 4G versiyonu piyasaya sunulmuş ve segmentinde oldukça beğenilmişti. Fiyat performans telefonu olarak piyasada yerini alacak olan Redmi 13 5G’nin tasarım bakımından selefinden pek bir farkı olmayacak.

Ortaya çıkan Xiaomi ucuz telefonu Redmi 13 5G özelliklerine göre 6.79 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz tazeleme hızına sahip olan ekran LCD panel barındırmakta. Cihazın ekranı Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunmakta ve cihazın arka kapak kısmı ise güçlendirilmiş cam ile kaplanmış durumda.

3x Zoom Özelliği ile 108 MP Kamera

İşlemci kısmında Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE hızlandırılmış sürüm bulunmakta. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelecek olan telefonda 128 GB’lık depolama alanı bulunmakta. Depolama alanı bakımından tek seçenek mevcut.

Kamera kısmına baktığımızda ise cihazın 3x zoom yapabilen 108 Megapiksel çözünürlüklü ana sensör bulunmakta. Arka kamera kurulumunda ana sensörün haricinde bir de 2 Megapiksel çözünürlüklü makro kamera yer almakta. Ön kısımda ise 13 MP’lik bir selfie kamerası bulunmakta.

Redmi 13 5G, 5030 mAh’lık bir batarya ve 33 W şarj desteği ile gelecek. HyperOS işletim sistemi ile gelecek olan cihaz bu işletim sistemini ilk kullanan Redmi modeli olacak. Cihazda 2 yıl Android güncellemesi ve 4 yıl da güvenlik güncellemesi garantisi bulunuyor. Bunların yanı sıra Redmi 13’ün bu yeni modeli için Xiaomi, 36 ay boyunca sorunsuz deneyim garantisi verecek.

Redmi 13 5G Fiyatı Ne Kadar?

3 renk seçeneği ile gelecek olan telefonda Hawaii mavisi, orkide pembesi ve siyah elmas modelleri olacak. Cihaz hakkında en merak edilenlerden biri de elbette fiyatı. Redmi 13 5G fiyatı hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor ancak uygun fiyatlı olması bekleniyor. 9 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan lansmanda fiyatı ve bilinmeyen özellikleri de belli olacaktır.