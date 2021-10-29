120 Hz kaydırma, Safari dahil pek çok Mac uygulaması tarafından şu anda desteklenmemektedir

Yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro, çok iyi yorumlar alıyor ve bunun bir kaç nedeni var: sektör lideri performans, etkileyici pil ömrü, son derece zengin ekranlar ve çalışan profesyonelleri mutlu eden bağlantı noktalarının geri dönüşü.

Apple etkinlik duyurusundaki büyük sürprizlerden biri de bu dizüstü bilgisayarlara 120Hz ProMotion’ın dahil edilmesiydi. Tıpkı iPad Pro ve yeni iPhone 13 Pro serisindeki pürüzsüz kaydırma deneyimleri gibi Apple, yeni ekranın yüksek yenileme hızının “web sayfalarında gezinme gibi görevleri süper akıcı hale getireceğine” söz verdi. Ne yazık ki, MacOS’taki uygulamalarda ProMotion’ın kullanılabilirliği şu anda düzensiz ve eksik.

iPhone 13 Pro Eylül ayında piyasaya çıktığında bazı ProMotion karışıklıkları olduğunu hatırlayabilirsiniz. Bu durumda, Apple sonunda, geliştiricilerin özelliği tam olarak benimsemek için ne yapmaları gerektiğine dair ek belgeler sağladı ve ilgili bazı hataları düzeltmek için bir yazılım güncellemesi vaat etti.

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Mac söz konusu olduğunda, durum çok daha az açıktır. Yeni MacBook Pro ile yapılan testlere dayanarak, Catalyst uygulamaları, iOS davranışlarını doğrudan devraldıkları için beklediğiniz gibi genellikle 120 Hz’de çalışır. Tam ekran oyunlar ve Metal uygulamaları da tam 120 Hz’de görüntülenebilir. Sorun, günlük standart Mac uygulamalarının çoğunlukla yapmamasıdır.

Özellikle, ProMotion’ın sunabileceği düzgün kaydırma, pek çok uygulamada kullanılmamaktadır. En göze çarpan suçlu, Apple’ın yeni ekranın yüksek yenileme hızından yararlanmak için etkinlik sunumunun ProMotion bölümünde özel olarak çağırdığı bir uygulama olan Safari.

Üçüncü taraf uygulamalar için Apple, geliştiricilere ne yapmaları gerektiği konusunda talimat vermek için herhangi bir destekleyici belge yayınlamamıştır. Örneğin, bu ileti dizisini, Chromium geliştiricilerinin ProMotion ekranından yararlanmak istediği, ancak gerçekte nereden/nasıl başlayacağını bilme konusunda çıkmaza girdiği Google Chrome forumlarında görebilirsiniz.

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Sonuç olarak, Apple’ın kendi uygulamaları ve üçüncü taraf programları arasında sürekli olarak sorunsuz etkileşimler sağlamak için kapatması gereken yazılım yığınında bir boşluk var. Umarım, bu sorunları ele alan yazılım güncellemeleri yakında gelir. Donanım kesinlikle sorunsuz bir 120Hz deneyimi sunabilir.

Twitter’da Moshen Chan, Windows’u Chrome’u çalıştıracak şekilde sanallaştırarak MacBook Pro’da nasıl sorunsuz 120Hz kaydırma performansı elde edebileceğini gösterdi, oysa yerel Mac Safari kaydırma geride kaldı: