120 Hz OLED katlanabilir ekranlı Huawei Mate X3 Avrupa’da satışa çıktı

Huawei, en yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X3‘ü Avrupa’da piyasaya sürdü. Katlanabilir telefon ilk olarak Mart 2023’te Çin’de piyasaya çıkmıştı ve sonunda küresel pazara doğru yol alıyor. İşte tüm detaylar.

Huawei Mate X3

Çinli teknoloji şirleti, ilk duyurusunun hemen ardından Mate X3 katlanabilir telefonunun 9 Mayıs 2023’te Avrupa pazarında da piyasaya sürüleceğini doğruladı. Şimdi, cihaz nihayet bölgede tanıtıldı. Mate X3, markanın katlanabilir telefon serisinin en yeni nesli ve pazarda Samsung‘un Galaxy Z Fold 4‘üne rakip oluyor. Cihaz, OLED paneli ve 120Hz yenileme hızı ile birlikte 6,4 inçlik bir kapak ekranı içeren 7,85 inçlik uzun bir ana ekrana sahip.

Cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci vaat ediyor. Huawei Mate X3, 66 W kablolu hızlı şarjı, 50 W kablosuz hızlı şarjı ve 7,5 W ters şarjı da destekleyen büyük bir 4.800 mAh pil ile çalışıyor. Arkada 50 megapiksellik üçlü kamera kurulumu bulunurken, ön kısımda 8 megapiksellik bir selfie kamera var.

Diğer dikkate değer özellikler arasında uydu bağlantısı, IPX8 suya dayanıklılık, 239 gram ağırlık, katlandığında 11,08 mm ve açıldığında yalnızca 5,3 mm kalınlık, periskop zoom lensinde OIS desteği, NFC, çift stereo hoparlör ve Bluetooth 5.2 yer alıyor. Cihaz, 1.900 dolar veya 1.700 euroluk bir başlangıç ​​​​fiyat etiketi ile satışa çıktı.