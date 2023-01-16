13. Nesil Core i7 işlemcili Lenovo Yoga 9i bugün satışa çıktı

Lenovo, en yeni 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarını bugün Hindistan’da tanıttı. Lenovo Yoga 9i, 13. nesil Intel Core i7 işlemci barındırıyor ve 4K OLED ekranlı 14 inç seçeneğine sahip. Yeni modeller, Lenovo Yoga serisinin en yeni modelleri ve modeller Intel Evo sertifikalı.

Lenovo Yeni Yoga Serisi Bilgisayarlarını CES 2022’de Tanıttı Lenovo’nun 2023 modellerine göz atın… Hemen Oku

Lenovo Yoga 9i, bir dizüstü bilgisayar veya tablet olarak çalışabiliyor. Stand olarak da kullanılabiliyor. Yuvarlatılmış yüzeyi, tutması kolay bir his veriyor ve taşımayı çok kolaylaştırıyor. 14 inç OLED dokunmatik ekran, 4K çözünürlük sunuyor ve Dolby Vision’ı destekliyor. Şirket, kutuya Lenovo Precision Pen 2 aksesuarını da dahil etmiş.

Yoga 9i, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanıyla geliyor. Akıllı yüz tanıma özelliklerine sahip 2MP hibrit FHD ve kızılötesi kamerayı da bünyesinde barındırıyor. 75 Wh pil, Yoga 9i’ye 10 saate kadar güç sağlıyor.

Dokunmatik ekran 60 Hz yenileme hızına, %100 DCI-P3’e ve 16:10 en boy oranına sahip. Ekran aynı zamanda VESA sertifikalı DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision’ı destekliyor ve 400 nite kadar parlaklığa sahip.

Lenovo Yoga 9i core i7 işlemci 12 çekirdeğe sahip (4 performans + 8 verimli/16 iş parçacığı). Bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.2 ve WiFi 6E bulunuyor. Ayrıca, kulaklık girişi ile birlikte 2 adet USB-C Thunderbolt 4.0, 1 adet USB-A Gen 3.2 ve 1 adet USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktası var.

Dokunmatik yüzey camdan yapılmış ve Dolby Atmos özellikli dört Bowers & Wilkins hoparlör dizüstü bilgisayar için ses çıkışı sağlıyor. Fiyatı ise yaklaşık 2.150 dolardan başlıyor.