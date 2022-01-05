Lenovo Yeni Yoga Serisi Bilgisayarlarını CES 2022’de Tanıttı

Lenovo, CES 2022’de Yoga serisinin çarpıcı bir şekilde yeniden tasarlandığını duyurdu ve bu serinin 10. yıldönümünü ve yedinci neslini kutlamak için tamamen yeni bir görünüm ve diğer geliştirmeleri piyasaya sürdü. Yeni yuvarlak tasarım, Yoga serisine daha az minimalist bir estetik kazandırıyor. Yeni bir klavye, uçtan uca bir tasarım ve bir dizi özel işlev tuşu sunuyor.

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Lenovo Yoga 9i

Yoga 9i, serinin amiral gemisi ve yedinci neslinde birçok önemli güncelleme ile geliyor. Hem ekranın hem de kasanın kenarlarında en belirgin olan yeni yuvarlak tasarım estetiğini içeriyor. Storm Grey ve Oatmeal adlı iki renk seçeneğiyle geliyor.

Bu sadece yeni bir görünüm değil, aynı zamanda dizüstü bilgisayarı rahatsız edici kenarlardan kurtarıyor. Yeni uçtan uca klavye; sağ tarafta bir dizi tek tıklama işlev tuşu ve alt noktayı bir parmak izi okuyucusu alıyor. Ekran, üst ve yan taraflarda minimum çerçeve ile 16:10 en boy oranı kullanıyor; ve dokunmatik yüzey önceki modellere göre %45 daha büyük.

Yoga 9i artık Intel’in 12. nesil işlemcisiyle çalışıyor ve gelişmiş performans için DDR5 RAM; ve PCIe Gen 4 kullanıyor. Ayrıca Lenovo, Dolby Atmos tarafından optimize olmuş ve en iyi sesi sağlayan; 360 derece dönen bir ses çubuğuna takılı Bowers & Wilkins tasarımlı ses sistemini de tanıttı.

Ekran seçenekleri arasında 16:10 14 inç Full HD+ (1.920 x 1.200) IPS; 2.8K (2.880 x 1.800) OLED ve 4K+ (3.840 x 2.400) OLED paneller var. Bağlantı, tek USB-C 3.2 ve USB-A 3.2 bağlantı noktaları; Thunderbolt 4 bağlantı noktalarına sahip iki USB-C’nin yanı sıra Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2‘ye yükseltilen kablosuz bağlantıyla geliyor. Son olarak, daha yüksek çözünürlüklü video ve yüz tanıma sağlayan; yeni bir Full HD kızılötesi hibrit web kamerası var. Cihazın fiyatı 1400 dolar.

Lenovo Yoga 7i

Yoga 7i orta seviye model olarak karşımıza çıkıyor. 14 ve 16 inç iki ekran modeli vaat ediyor. O da 16 inçlik modelde sayısal tuş takımına sahip; yeni yuvarlak estetik ve uçtan uca klavyeyi aldı. Bu arada iki renk mevcut: Fırtına Grisi ve Taş Mavisi. Yoga 9i gibi, Yoga 7i dokunmatik yüzeyde daha büyük ve daha iyi bir yüzey alanına sahip.

Intel 12. nesil CPU’lar, DDR5 RAM ve PCIe 4 ile birlikte dahil edildi ve bağlantı artık tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktasıyla birlikte; Thunderbolt 4 bağlantı noktasına sahip iki USB-C ve 16 inç modelde iki USB-A bağlantı noktası içeriyor. Ayrıca kablosuz bağlantı da Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2‘ye sahip. Bu arada web kamerası artık Full HD’dir ve yüz tanıma için kızılötesi sağlıyor. Cihazın fiyatı ise 950 dolardan başlıyor.

Lenovo Yoga 6

Yoga 6, serideki en küçük ve en giriş seviyesi model. Tasarım açısından bakıldığında, Yoga 6, Dark Teal kumaşla geliyor ve ağabeylerinin tasarımını koruyor. Bileşenler açısından Yoga 6, AMD Ryzen 5 veya 7 CPU’larda çalışıyor ve DDR4 ve PCIe 3 ile geliyor. Tek seçenek 13,3 inç 16:10 Full HD+ ekran. Bağlantı Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2’de kalır ve iki USB-C bağlantı noktası, kablolu bağlantı için bir HDMI bağlantı noktasına ve iki USB-A bağlantı noktasına katılıyor. Yüz tanıma için kızılötesi destekli aynı Full HD kamera var. Fiyatı ise 750 dolardan başlıyor.