Lenovo Yeni Legion 5 Pro Bilgisayarlarını CES 2022’de Tanıttı!

Lenovo, CES 2022 sırasında Lenovo Legion serisinden birkaç yeni oyun dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü. Yeni Legion dizüstü bilgisayar ailesi, Lenovo Legion 5i Pro ve Legion 5 Pro olarak adlandırılan 16 inçlik iki modelin yanı sıra 15 inçlik Lenovo Legion 5i/Legion 5 içeriyor.

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Lenovo Legion Pro ve Legion 5i Pro

Şirket, Legion 5 Pro serisinden başlayarak yaklaşan yeni modeller hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Hem Legion 5 Pro hem de Legion 5i Pro, 16 inç ekranı çevreleyen ince çerçevelerle minimalist bir tasarıma sahip. Ayrıca HD web kamerasını barındıran üst çerçeve üzerinde de bir çıkıntı var.

Dizüstü bilgisayarlar basit ve zarif bir tasarım sunsalar da; Lenovo yine de dizüstü bilgisayarın geri kalanıyla iyi uyum sağlayan; arkadan aydınlatmalı bir RGB klavye de ekliyor. Lenovo, daha düşük gürültü seviyelerini korurken sıcaklıkları optimize etmek için soğutma sistemini de güncelledi.

Dizüstü bilgisayarlar, uyarlanabilir yenileme hızları ve 3 ms tepki süresi sunan; 16 inç 240 Hz WQHD+ ekrana sahip. Bir IPS panelinin kullanılması, çarpıcı görselleri ve geniş bir renk gamını garanti ediyor. Ekran VESA Display HDR 400 sertifikalı ve genellikle IPS panellerin sunduğu; geniş görüntüleme açılarıyla birlikte 500 nit’e kadar parlaklık vaat ediyor.

Legion 5 Pro’da şık görünümlü ekrandan daha fazlası var. Dizüstü bilgisayar muhtemelen oyuncuların seçebileceği çeşitli konfigürasyonlarda gelecek. Lenovo, yeni dizüstü bilgisayarlarını 4.800 MHz’de çalışan; DDR5 bellek ve 1 TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD ve gelişmiş Wi-Fi 6E ile donattı.

Lenovo, Intel Core i7-12700H‘ye kadar, erken testlerde mükemmel performans gösteren bir Alder Lake CPU ve yeni nesil AMD Ryzen işlemciler dahil olmak üzere çeşitli işlemci seçenekleri sunuyor. Bu, Nvidia’nın maksimum 165W TGP‘ye sahip en yeni RTX 30 serisi grafik kartlarıyla birleşecek.

Lenovo Legion 5 ve Lenovo Legion 5i

Lenovo’nun duyurduğu 5 Pro/5i Pro dizüstü bilgisayarın yanı sıra; yakında çıkacak olan Lenovo Legion 5 ve 5i hakkında da uzun uzun konuştu. Bu dizüstü bilgisayarlar, öncekilerden daha hafif olacak. Ayrıca Lenovo, bunları performans ve değeri bir araya getiren çok yönlü mükemmel bilgisayarlar olarak tanımlıyor.

Legion 5/5i serisi, ince çerçeveler ve bir üst web kamerası çıkıntısı dahil olmak üzere; yukarıda açıklanan Pro dizüstü bilgisayarlara çok benzer bir tasarıma sahip. Lenovo, kullanıcılara artık %33 daha sessiz tuş vuruşları vaat eden yerleşik Legion TrueStrike klavye için 4 bölgeli RGB klavye veya basit beyaz arka aydınlatma arasında seçim yapma imkanı sunuyor.

5 Pro’ya çok benzeyen Lenovo Legion 5, farklı bir en-boy oranına sahip olmasına rağmen bir WQHD IPS ekrana sahip: Pro’nun 16:10’una kıyasla 16:9. Ek olarak, bu dizüstü bilgisayar 165 Hz’lik daha düşük bir yenileme hızı vaat ediyor. Ancak bu sayılar, shooter veya MOBA’lar gibi hızlı tempolu oyunlar için bile fazlasıyla yeterli. Ekran, Legion 5 Pro’nun 500‘üne kıyasla 300 nit parlaklığa sahip.