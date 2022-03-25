15 İnç Ekranlı Apple MacBook Air Yakında Satışa Çıkıyor

Popüler teknoloji şirketi Apple, Mac cihazlarını geliştirmekle meşguldü. Yeni Mac Studio‘yu piyasaya sürdükten sonra Apple’ın; yakında piyasaya çıkacak başka bir cihazı daha var gibi görünüyor. Yeni bir rapor Apple’ın önümüzdeki yıl, yani 2023’te piyasaya çıkması beklenen 15 inçlik bir MacBook Air geliştirdiğini iddia ediyor.

Şu an itibariyle, gelecek yıl piyasaya çıkması beklenen; bu yeni MacBook Air hakkında fazla bilgi yok. Ancak analist Ross Young; biraz daha büyük 13 inç MacBook Air ile birlikte satışa çıkacağını söylüyor.

Apple, 2008’in başlarında daha büyük bir 15 inç MacBook Air’i düşünmüştü, ancak şirket bununla ilerlemedi ve bunun yerine 13 inçlik modeli seçti. Macbook Air şimdiye kadar yalnızca bu ekran boyutunda mevcuttu.

Öte yandan, MacBook Pro 13 inç, 14 inç ve 16 inç olmak üzere; üç farklı boyutta geliyor; ancak bu üç modelden 14 inç ve 16 inç modeller; eski modellere kıyasla daha güçlü özelliklere sahip.