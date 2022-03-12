Ana SayfaTeknoloji HaberleriApple, bu yıl M2 çipli yeni MacBook Air ve 13" MacBook Pro'yu...

Apple, bu yıl M2 çipli yeni MacBook Air ve 13″ MacBook Pro’yu piyasaya sürecek

Apple'ın Intel Mac'lerden Apple Silicon'a geçişi duyurmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve seride hala iki Intel destekli Mac varken, şirket şimdiden yeni M2 çipli bir sonraki Mac dalgası üzerinde çalışıyor. Bazı sızıntı kaynakları M2 çipli yeni MacBook'ların bu yıl sonra çıkacağını söylüyor.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Yeni Macbook Air 2022

Birkaç gün önce, güvenilir analist Ming-Chi Kuo, Apple‘ın bu yıl başında M1 çipi ile yeni bir MacBook Air piyasaya süreceğini söyledi. Bununla birlikte, 9to5Mac tarafından hazırlanan yeni bir rapor, yeni MacBook Air‘in bunun yerine M2 yongası tarafından destekleneceğini söyleyerek Kuo ile çelişiyor.

Yayın, yeni MacBook Air‘in kod adının J413 olduğunu ve kasanın altındaki M2 yongasıyla tek bir sürümde gelmesi beklendiğini iddia ediyor. M2 yongası “Staten” kod adına sahiptir ve A15 yonga setini temel alır. M1 gibi M2 de sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip olacak, ancak 10 çekirdekli bir GPU ile gelecek.

Ayrıca, net olmaması durumunda M2, mevcut M1’in halefi olacak, ancak Apple’ın M2 Pro, M2 Max ve M2 Ultra üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Kaynak ayrıca Apple’ın 2022’de M2 destekli 13″ MacBook Pro‘yu piyasaya süreceği söylentilerini de doğruluyor. Kod adı J493. Ancak, Apple bu makine için “Pro” lakabını kaldırmayı düşündüğünden dizüstü bilgisayar yalnızca “MacBook” olarak piyasaya sürülebilir.

Apple’dan bu dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi hakkında henüz bir haber yok, ancak bunların bu yıl içinde gelmesini bekliyoruz.

-- Reklam --
Önceki İçerikDead Space Remake Çıkış Tarihi Belli Oldu!
Sonraki İçerikEn İyi Android Masa Oyunları 2022

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.