Apple, bu yıl M2 çipli yeni MacBook Air ve 13″ MacBook Pro’yu piyasaya sürecek

Birkaç gün önce, güvenilir analist Ming-Chi Kuo, Apple‘ın bu yıl başında M1 çipi ile yeni bir MacBook Air piyasaya süreceğini söyledi. Bununla birlikte, 9to5Mac tarafından hazırlanan yeni bir rapor, yeni MacBook Air‘in bunun yerine M2 yongası tarafından destekleneceğini söyleyerek Kuo ile çelişiyor.

Yayın, yeni MacBook Air‘in kod adının J413 olduğunu ve kasanın altındaki M2 yongasıyla tek bir sürümde gelmesi beklendiğini iddia ediyor. M2 yongası “Staten” kod adına sahiptir ve A15 yonga setini temel alır. M1 gibi M2 de sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahip olacak, ancak 10 çekirdekli bir GPU ile gelecek.

Ayrıca, net olmaması durumunda M2, mevcut M1’in halefi olacak, ancak Apple’ın M2 Pro, M2 Max ve M2 Ultra üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Kaynak ayrıca Apple’ın 2022’de M2 destekli 13″ MacBook Pro‘yu piyasaya süreceği söylentilerini de doğruluyor. Kod adı J493. Ancak, Apple bu makine için “Pro” lakabını kaldırmayı düşündüğünden dizüstü bilgisayar yalnızca “MacBook” olarak piyasaya sürülebilir.

Apple’dan bu dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesi hakkında henüz bir haber yok, ancak bunların bu yıl içinde gelmesini bekliyoruz.