Apple 2022 MacBook Air’in Tasarımı Ortaya Çıktı!

Apple, 8 Mart etkinliği sırasında bir sürü yeni ürünü tanıttı. Yeni bir Mac Studio, iPhone SE 2022 ve hatta beşinci nesil iPad Air bu vesileyle görücüye çıktı. Ancak şimdi yeni bir rapor, yeni MacBook Air ile ilgili bilgileri ortaya koyuyor.

Güvenilir bir analist; 2022 MacBook Air’in yeni bit tasarım ve daha fazla renk seçeneği ile geleceğini belirtiyor. Ayrıca, yeni dizüstü bilgisayar konik bir tasarıma sahip olmayacak, bunun yerine iPhone üreticisi artık onu MacBook Pro benzeri bir tasarımla satışa çıkaracak.

Ayrıca, 2022 MacBook Air’in daha ince ve daha hafif olmasını bekliyoruz. Cihaz mavi, yeşil, pembe, gümüş, sarı, turuncu ve mor renk seçenekleri bulunan; 24 inç iMac’e benzer renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Hatta kırık beyaz bir çerçeve ve uyumlu kırık beyaz klavyeye sahip olacak. Bu, tipik siyah klavyelerden çok daha farklı bir detay doğrusu.

Analist, MacBook Air’in şirketin üst seviye MacBook Pro modelleri için ayırdığı Mini LED ekranı atlayacağını iddia ediyor. Özellikle, yeni MacBook Air’in seri üretimi bu yılın ikinci çeyreğinde; hatta muhtemelen üçüncü çeyreğinde satışa çıkmasını bekliyoruz.

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