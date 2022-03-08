Apple iPad Air 5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple nihayet bugün Peek Performance sanal etkinliğinde iPad Air’i (5. nesil) duyurdu. iPhone SE (2022) ile birlikte gelen bu iPad; Apple’ın 2020’den beri orta seviye iPad’e yaptığı ilk yükseltme diyebiliriz. Gelin yeni nesil iPad Air’e birlikte bir göz atalım.

iPad Air (5. Nesil)

Apple, yeni renk seçenekleriyle yalnızca küçük bir güncelleme değil; aynı zamanda kullanıcıların daha iyi bir günlük deneyim kazanmasını sağlayacak bazı önemli iyileştirmeler de ekliyor.

Tasarım açısından, çok az farklılık var. Apple, bu yıl birkaç değişiklikle iPad Air’in görünümünü mükemmelleştirdi. Önde 10.9 inçlik Liquid Retina ekranı dışında çok az değişiklik var. Apple logosu ile kamera kurulumu dışında arka kısım da benzer şekilde harika görünüyor.

Tasarımda herhangi bir çentik yok bunun yerine Apple; iPad’lerinde güç düğmesine gömülü Touch ID’yi kullanmaya devam ediyor. Bu yeni iPad Air, içeride çok daha güçlü. Şirket, bu cihazı iPad Pro’da bulacağınız aynı M1 çipiyle donatıyor.

Apple ayrıca ön kamerayı 12 MP ultra geniş kamerayla çalıştırıyor (Center Stage işlevselliğini getiren en yeni iPad Mini ile aynı). Zoom, Teams veya Facetime aramaları için iPad’inizi kullanıyorsanız bu çok işinize yarayacak.

Apple ayrıca 5G’yi iPad Air hattına getiriyor. 2021 modelleriyle iPad Pro’ya gelen özellik şimdi iPad Air için de mevcut. Şirket şimdi en taşınabilir iPad’ini hareket halindeyken çalışmak isteyenler için daha da kompakt hale getiriyor.

Son olarak, Apple birkaç küçük ekstra ekliyor. İkinci nesil Apple Pencil için uyumluluk ve daha güçlü işlemciden yararlanmak için yeni bir iMovie sürümü vaat ediyor.

Yeni iPad Air, uzay grisi, yıldız ışığı, pembe, mor ve yeni mavi tonlarında satışa çıkacak. 64 GB modeli için 599 dolardan başlayacak ve 256 GB modeli de mevcut olacak. Cuma gününden itibaren ön sipariş verebilirsiniz.

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