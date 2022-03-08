Apple iPhone SE (2022) Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, iPhone SE‘yi (2022) Apple Bahar Etkinliği’nde duyurdu. Yeni akıllı telefon, 2016 yılında iPhone SE ile başlayan; iPhone SE (2020) ile devam eden serinin devamı niteliğinde. Bu arada Apple, yeni iPhone SE (2022) için tasarımı değiştirdi; A15 Bionic işlemciyi ekledi ve telefona 5G gücü de verdi. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

Apple iPhone SE (2022)

iPhone SE (2022), iPhone 13 serisinde kullanılanla aynı olan; Apple’ın A15 Bionic işlemciye sahip ve bu da yeni SE’yi ciddi anlamda güçlü kılıyor. Ayrıca Apple, etkinlik sırasında Merkezi İşlem Biriminin (CPU) iPhone 8’den 1;8 kat daha hızlı ve Grafik İşlem Biriminin (GPU) 2,2 kat daha hızlı olduğunu söyleyerek övgüde bulundu.

Bu, iOS 15 yazılımının ve oyunları daha hızlı ve sorunsuz olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, iPhone SE (2020)’nin 4 inçlik ekranından daha büyük olan 4,7 inç ekrana sahip. Bu bir Retina HD ekran, ancak daha pahalı iPhone 13 serisine takılan; Süper Retina veya Süper Retina XDR OLED ekran kadar iyi değil. Bu arada telefon, IP67 su geçirmezlik derecesine sahip.

iPhone 8’in tasarımını yeniden kullanmak, yeni SE’nin iPhone SE alıcıları için çok popüler bir özellik olan Touch ID parmak izi sensörüne sahip olduğu anlamına geliyor. Bu Apple hayranları için harika bir haber doğrusu.

iPhone SE’nin (2022) arkasında tek bir 12 megapiksel kamera var, ancak Apple’ın Deep Fusion teknolojisi; Smart HDR 4 ve iPhone 13’te görülen aynı Portre Işığı efektlerine sahip gelişmiş Portre modu desteğine de sahip.

iPhone SE (2022), 5G bağlantısına sahip ilk SE modeli. Yani diğer iPhone modelleriyle aynı çizgide ve halihazırda mevcut olan birçok ucuz 5G Android telefonla rekabet etmek için daha iyi bir konuma sahip. Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor fiyatı ise 429 dolardan başlıyor.

Ekran Çözünürlüğü 1334 x 750 piksel Ekran Tipi Retina HD IPS Ekran Boyutu 4,7 inç Diğer Ekran Özellikleri 326 PPI

1400:1 kontrast

625 nit maksimum parlaklık

True Tone Parmak izi okuyucu Var – Touch ID İşlemci Apple A15 Bionic Depolama 64 GB

128 GB

256 GB Arka Kamera Çözünürlük 12 Megapiksel (f/1.8) Arka Kamera Özellikleri Geniş açı

Dual Pixel

PDAF

OIS

Akıllı HDR 4 Arka Kamera Video 4K@24/30/60fps

1080p@30/60/120/240fps

HDR

OIS

Stereo Ses Kaydı Ön kamera Çözünürlük 7 Megapiksel (f/2.2) Ön Kamera Özellikleri Geniş açı

HDR

Auto-HDR

Akıllı HDR 4

Gece Modu

Deep Fusion Örka Kamera Video 1080p@30fps

EIS Batarya 15 saate kadar video oynatma

10 saate kadar online video izleme

50 saate kadar ses çalma Hızlı Şarj Var – 20W Kablosuz Şarj Var – Qi Suya ve toza dayanıklılık Var – IP67 5G Desteği Var Bluetooth 5.0, A2DP, LE Renkler Siyah

Beyaz

Kırmızı İşletim Sistemi iOS 15

Renk: Gece Yarısı Renk: Kırmızı Renk: Yıldız Işığı