Apple, 8 Mart’ta Bir Etkinlik Düzenleyecek – iPhone SE Geliyor!

Apple’ın 2022’deki ilk etkinliğine Mart ayında ev sahipliği yapacağına dair raporlar vardı ve bugün şirket 8 Mart’taki lansman etkinliğini paylaştı.

Apple’ın “Peek Performance” adlı etkinliği, şirket tarafından 8 Mart’ta saat 10.00’da canlı yayınlanacak. Şirket henüz hangi ürünleri satışa sunacağına dair bir detay vermedi.

Şimdiye kadarki raporlara dayanarak, Cupertino merkezli teknoloji devinin; 5G bağlantı desteği ile gelecek yeni nesil iPhone SE‘yi piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ayrıca beşinci nesil Apple iPad Air’i tanıtacağına dair bilgiler de var.

Markanın düşük maliyetli bir teklifi olan; Apple iPhone SE‘nin mevcut nesil modelle aynı tasarıma sahip olmasını bekliyoruz. Bu da başka hiçbir akıllı telefonda bulunmayan Touch ID özelliğini koruyabileceği anlamına geliyor.

Bu yeni akıllı telefonun Apple A15 Bionic işlemci tarafından desteklenmesini, daha iyi kameralara sahip olmasını ve 5G desteği ile gelmesini bekliyoruz.