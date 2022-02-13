Apple, iPhone SE 3 Modelinin Üretimine Başlıyor!

Günümüzün en popüler akıllı telefon markalarından olan Apple, hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok satan telefonları üretiyor. Özellikle ülkemizde birçok hayranı olan Apple’ın fiyatları dolar ve enflasyon yüzünden çok pahalı olmuş durumda. Bu durumu bilen Apple, bütçe dostu olan iPhone SE 3 modeli için çalışmalara başladı.

Apple’ın üst sınıf amiral gemiler normal akıllı telefonlara oranla gayet yüksek fiyata satışa çıkıyor. Özellikle ilk iki SE modelinde Apple hayranlarından tam not aldı. Apple bu durumu bildiği için her bütçeye uygun olan iPhone SE 3 için çalışmaları hızlandırdı.

2022 yılında Apple’ın ürünleri tanıtacağı fuarda, iPhone SE 3’ün de yer alması bekleniyor. Günümüzde birçok teknoloji firmasının pazarı olan Hindistan’da Apple yeni iPhone SE 3 için çalışmalara başladığı duyurdu.

iPhone SE 3 hakkında pek fazla detay bulunmasa da bazı detaylar su üzerine çıktı. iPhone SE 3’ün A15 Bionic işlemci ile geleceği kesinleşmiş oldu. Özellikle günümüzde birçok kullanıcı ekran boyutunun kısa olmasını istiyor. İşte tam bu durumda iPhone SE 3 karşımıza çıkıyor. 4.7 inçlik ekranıyla gelmesi bekleniyor. Fiyat konusunda detaylar belli olmaya başladı, 300 dolar ile 390 dolar arasında olması bekleniyor.

Apple’ın yeni modeli olan iPhone SE 3’ün önümüzdeki ayın sonlarına doğru vitrinlerde yerini alacak. Ayrıca iPhone SE hakkında detaylı bilgileri Apple’ın birkaç hafta içerisinde paylaşması bekleniyor.

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