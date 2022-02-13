iOS 16 Alacak iPhone Modelleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinin başında gelen Apple, iOS 16 alacak iPhone modellerini açıkladı.

Her geçen gün getirdiği güncellemeler ile beraber kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Apple, çıkaracağı iOS 16 güncellemesi alacak akıllı telefonların listesi belli olmaya başladı. Büyük bir sızıntı şeklinde dolaşan bilgiler kesin olmasa da bu listenin gelmesi bekleniyor.

Önümüzdeki yaz ayları içerisinde Apple WWDC 2022‘de iOS 16’ı tanıtacak. Daha sonra ise bu güncelleme kademeli olarak cihazlara gelmeye başlayacak. Yapılan haberlere göre iOS 16, Apple A10 ve üstü işlemcilerden olan iPhone modellerine gelecek.

iOS 16 alacak iPhone modelleri şu şekilde;

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2020)

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Apple’ın bu listede yer alan cihazlara büyük ölçüde iOS 16 vereceği duyuruldu. Bir dönem ülkemizde de çok kullanılan akıllı telefon serilerinden olan iPhone 6 serisi maalesef bu güncellemeden yararlanamayacak.

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