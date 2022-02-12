iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra’yı Solladı

Samsung Galaxy S22 serisi şu anda piyasadaki en güçlü Android telefonlardan birini içeriyor. Ancak Snapdragon 8 Gen 1 işlemci hala Apple’ın iPhone 13 Pro Max’e güç veren A15 işlemcisine yaklaşamıyor.

Yeni bir Geekbench 5 testinde; Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili Galaxy S22 Ultra; çok çekirdekli testte 3.433 puan alırken; Apple’ın A15 Bionic çipli iPhone 13 Pro Max için 4.647 puan aldı. Tek çekirdekli testte de benzer sonuçlar vardı, iPhone 13 Pro Max 1.735 puana ulaşırken Galaxy S22 Ultra 1.232 puan aldı.

Yine de sonuçlar şaşırtıcı değil. Qualcomm’un Aralık ayındaki Snapdragon 8 Gen 1 referans cihazı çok benzer puanlar sergiledi ve; önceki nesle göre marjinal bir gelişmeydi. Apple’ın A15 modeli ise A14’e göre önemli performans artışları sağlıyor.

Geçen yılki Snapdragon 888 ile karşılaştırıldığında, 8. Nesil, Geekbench tek çekirdek puanlarında %13’lük bir artış ve Geekbench çok çekirdekli puanlarında orta düzeyde %9’luk bir artış gösteriyor.