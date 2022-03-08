iPhone 13 Serisine Yeni Renk Seçeneği Geldi!

Apple’ın Bahar Etkinliği sırasında iPhone üreticisi; iPhone 13 ve iPhone 13 Pro için yeni renkleri duyurdu. Artık yeşil renkte bir iPhone 13 ve iPhone 13 Pro alabileceksiniz. Yeni renk seçeneği Alpine Green olarak adlandırılıyor.

Apple’a göre, “Yüzeye uygulanan nanometre ölçekli çok sayıda metalik seramik katmanı kullanılarak oluşturulan”; normal iPhone 13 için yeni yeşil renk zengin ve derin ve orman yeşili gölgesini andırıyor. Yeni yeşil renk iPhone 13 Pro, daha açık bir tonda ama yine de canlı. Bu yeni renkler 18 Mart 2022’den itibaren satışa çıkacak.

iPhone 13, 14 Eylül 2021’de görücüye çıktı ve 24 Eylül 2021’de resmen satışa çıktı. Normal iPhone 13 başlangıçta yalnızca kırmızı, yıldız ışığı, gece mavisi veya pembe renkte gelirken, iPhone 13 Pro başlangıçta yalnızca grafit, altın, gümüş ve sierra mavisi renk seçeneğine sahipti.

Apple yardımcısı Bob Borchers, “İnsanlar iPhone 13 Pro ve iPhone 13’ün tasarımını seviyor ve biz de iPhone 13 serisindeki çok çeşitli güzel renklere katılan çarpıcı yeni alp yeşili ve yeşil kaplamaları tanıtmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

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