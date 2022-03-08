Apple, Yeni Mac Studio’yu Tanıttı – Fiyatı ve Özellikleri

Apple, Peek Performance bahar etkinliğinde Mac Studio adlı yeni bir Mac’i piyasaya sürdü. Bu cihaz Mac için yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Üstelik ya yepyeni M1 Ultra ya da Apple’ın en güçlü masaüstü işlemcisi olan; M1 Max arasında seçim yapabilirsiniz. Gelin bu yeni cihaza yakından göz atalım.

Apple Mac Studio

Öncelikle Apple, bu cihazın kompakt formuyla birleşen “çılgın performansından” ve bağlanabilirliğinden bahsetti. Profesyonel stüdyo kullanıcılarına yönelik olarak, Mac Mini’nin üzerinde, ancak Mac Pro‘nun altında; bir yere sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca daha çok büyük bir Mac Mini gibi görünüyor.

Performans açısından, Apple açıkça ileri teknoloji bilgisayarları ve hatta belki de kendi Mac Pro’sunu hedefliyor. M1 Max sürümü, 27 inç Intel Core i9 iMac’in 2,5 katı performans vaat ediyor ve 16 çekirdekli Intel Xeon çipli Mac Pro’dan %50 daha hızlı. Grafiksel olarak, en hızlı iMac ve Mac Pro’dan 3.4 kat daha hızlı.

Yeni M1 Ultra çip ile işler daha da etkileyici hale geliyor. Bu sürüm, Mac Pro’daki Core i9 iMac’ten 3,8 kat, 16 çekirdekli Xeon’dan %90 ve üst düzey 28 çekirdekli Intel Xeon seçeneğinden 60 çekirdekli daha hızlı. Ayrıca 128 GB’a kadar bellek vaat ediyor.

Depolama için, 7,4 GB/sn hızlarla 8 TB’a kadar seçenekler var. Dört USB-C bağlantı noktası (10 GB/s’de), iki USB-A, bir HDMI, bir ses jakı, bir SDXC yuvası ve bir Ethernet yuvası ile geliyor. Kolay erişim için ön tarafta iki adet USB-C bağlantı noktası var. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5’i destekliyor.

Apple, yerleşik bir monitörü olmamasına rağmen, Studio Display olarak adlandırılan yeni bir bağımsız ekran da tanıttı. Mac Studio’nun fiyatı, M1 Max modeli 1.999 dolardan ve M1 Ultra modeli 3.999 dolardan başlıyor.