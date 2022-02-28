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Apple, Dokunmatik Klavyeli Macbook Tasarladı

Şirket, fiziksel bir klavyeye bağlı 20 inçlik bir ekran vaat edecek veya ekranın sadece bir tarafını sanal klavye olarak kullanacak. Tamamen dokunmatik bir ekran tabanı bir nevi dokunmatik klavye ve ekran görevi görecek.

Ayşen Sıla

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Apple rekor sayıda macbook

Geçenlerde Apple’ın katlanır iPhone’unu 2025’e ertelediğini ve odağını katlanır bir MacBook’a kaydırdığını bildirmiştik. Şimdi ise o yeni MacBook hakkında başka bilgiler ortaya çıktı. Apple MacBook’a dokunmatik klavye eklemeye karar verdi.

Cupertino merkezli şirketin 20 inçlik katlanır bir cihaz üzerinde çalıştığına dair bilgiler var. Ayrıca, yeni rapor, markanın katlanır MacBook/iPad hibriti için ikili ekran formatını da araştırdığını gösteriyor. Başka bir deyişle, bu şirket için yeni bir boyut ve ürün portföyünde yeni bir kategori olacak.

Kaynağımız, “Şirket, fiziksel bir klavyeye bağlı 20 inçlik bir ekran vaat edecek. Veya ekranın sadece bir tarafını sanal klavye olarak kullanacak. Tamamen dokunmatik bir ekran tabanı bir nevi dokunmatik klavye ve ekran görevi görecek.” dedi.

macbook-pro-2021

iPhone üreticisi bu yeni ürünü 2026 civarında piyasaya sürecek; bu da ilk katlanır akıllı telefonunun piyasaya çıkma zamanına oldukça yakın. Aynı zamanda gelen diğer önemli projeler arasında AR gözlükleri; karma gerçeklik kulaklığı ve hatta merakla beklenen Apple Car yer alıyor.

Bkz: Apple Car, Anahtarsız Araba Kullanma Deneyimi Sunacak

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KaynakNews 18

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