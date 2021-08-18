Apple Car, Anahtarsız Araba Kullanma Deneyimi Sunacak

Apple Car bir süredir manşetlere konu oluyor. Son zamanlarda Apple’ın arabası için teknoloji şirketleriyle görüştüğü söylenmişti. Şimdi ise yepyeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Apple tarafından sunulan bir patent, Apple araç sahiplerinin, diğer kullanıcılara anahtarları bırakarak araba kullanma yetkisi verebileceğini ortaya koydu. Gerçekten de, Apple otomobiliyle ilgili çok çeşitli konseptleri ve bileşenleri kapsayan birçok patent başvurusu yapıldı.

Açıkçası Apple Car bir iPhone ile çalıştırılacağı için fiziksel anahtarlara ihtiyaç duymayacak. Böylece araba, anahtar paylaşımına izin verecek dijital anahtarlara sahip olacak. Patent belgelerine göre sistem, sahibi kritik ve gizli bilgileri ifşa etmeden başka birinin arabanızı kullanmasına izin verecek.

Açık olmak gerekirse, yeni patent, üçüncü şahıslar tarafından gözetlenebilecek ve kullanılabilecek şifreleri veya kritik erişim verilerini paylaşmakla ilgili değil. Apple’a göre, erişim gizli verilerle kontrol ediliyorsa, sahibi, güvenli olmayabilecek gizli verileri kişiye iletmelidir. Apple bunun yerine iPhone’dan bir uygulama kullanarak bir iPhone tarafından desteklenen jeton tabanlı bir çerçeve keşfetti.

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