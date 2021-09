2022 Yılında Çıkacak Elektrikli Otomobiller

Emisyonları ve hava kirliliğini azaltmak için çabalamaya devam ederken, elektrikli otomobil pazarı yeni seçeneklerle dolup taşıyor. Eskiden belirsiz bir kategori olan segmemt, hem ana akım hem de lüks markaların yeni elektrikli otomobilleri ile her yıl daha yaygın hale geliyor. Tesla‘nın yüksek hacimlerde yüksek teknolojili elektrikli otomobiller üretmedeki liderliğini takip eden bazı heyecan verici yeni girişimler de var. Sonuç olarak, hemen hemen her zevke ve her bütçeye uygun bir elektrikli otomobil bulmak kolaylaşıyor ve bu tüketiciler için iyi bir şey.

İşte 2022 model yılı için tamamen yeni olan elektrikli otomobillerin listesi. Sınırlı sayıda üretime sahip egzotik süper arabaları dahil etmiyoruz.

Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron

Audi‘nin elektrikli lüks araçlar alt markası olan Audi e-tron SUV‘ye daha küçük bir seçenek katılacak. Elektrikli serinin en yeni üyeleri Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron‘dur. Dört kapılı olmasına rağmen, Sportback eğimli, fastback tavan çizgisine sahip “coupe” tarzı bir varyant olarak tanımlanıyor. Audi, tam şarjla 400 km’lik bir menzil taahhüt ediyor ve başlangıç fiyatının 45.000 doların altında olacağını doğruladı. Bu modeller ülkemizde de satışa sunulacak.

2022 BMW i4

BMW i4, bir süredir beklediğimiz bir elektrikli sedan ve sonunda 2022 model yılı için geliyor gibi görünüyor. Minik i3 ve egzotik i8 bir süredir piyasada. Sonunda daha çok geleneksel bir sedan gibi olan tamamen elektrikli bir BMW zamanı geldi ve i4 bu rolü üstleniyor. BMW, yaklaşık 480 kilometreye kadar tamamen elektrikli bir menzil ve 500 beygir gücü üzerinde bir maksimum derecelendirme tahmin ediyor. i4’ün başlangıç fiyatı kabaca 55.000 dolar. Türkiye’de de satışa sunulacak olan i4’ün yaklaşık fiyatının 1 milyon TL olması bekleniyor. Bu model ülkemizde de satışa sunulacak.

2022 Chevrolet Bolt EV ve Bolt EUV

Chevrolet Bolt EV, 2022 için kapsamlı bir şekilde yenileniyor ve tamamen yeni Bolt EUV ailesine katılıyor. İki araba mekanik olarak temelde aynı olsa da, Bolt EV bir hatchback ve Bolt EUV kompakt bir SUV tarzında. Değişiklikler ince olsa da, masaya birçok farklı şey getiriyorlar. Örneğin, Bolt EUV daha fazla yerden yükseklik, biraz daha fazla arka koltuk alanı ve mevcut Super Cruise eller serbest yarı otonom sürüş teknolojisine sahiptir. Chevy, elektrikli otomobilin başlangıç fiyatının 36.500$ olacağını onayladı.

2022 Ford F-150 Lightning

İlk toplu pazara yönelik tamamen elektrikli kamyonunu tanıtma zamanı geldiğinde, Ford portföyünde zaten mükemmel bir isme sahipti: Lightning. Bu isim, 1990’lar ve 2000’lerdeki yüksek performanslı F-150 modellerine bağlandı. 2022 baharında satışa çıktığında, tamamen yeni tamamen elektrikli Lightning’in 563 beygir gücüne ve 775 lb-ft torka sahip olması ve 0-100 km/saat yaklaşık 4,5 saniye sürmesi bekleniyor. Bu, herhangi bir Ford kamyonunun en büyük gücüdür. Aynı zamanda iyi bir çekme kapasitesine ve çok sayıda özelliğe ve ayrıca 480 kilometreye kadar etkileyici bir menzile sahip olacaktır. Fiyatı 39.974 dolardan başlayacak.

2022 Genesis Electrified G80

Lüks arabaları karşılaştırırken, Genesis G80, orta büyüklükteki lüks sedanlarda tartışmasız en iyi değerdir. Benzinle çalışan modelle aynı mükemmelliği sunan ancak tahmini 425 km menzile sahip bir elektrikli güç aktarma organı ile yeni Electrified G80 ile daha da iyi olmak üzere. Genesis serisinin bir diğer avantajı ise ise, Electrified G80’in diğer elektrikli lüks sedanlara kıyasla çok rekabetçi fiyatlı olmasını bekliyoruz.

2022 GMC Hummer EV Pickup

Hummer geri döndü, ancak 2000’lerde öne çıkan askeri odaklı SUV markasından oldukça farklı. Yeni Hummer bir GMC modelidir. 2022 GMC Hummer EV, gelecek vaat eden off-road tarzı ile 1.000 beygir gücüne ulaşan tamamen elektrikli bir kamyonet. Ayrıca 2024 model yılı için planlanan bir SUV versiyonu da var. İlk gelen Sürüm 1’in fiyatı 112,595 dolardı. Daha sonra, 80.000 $ ve 100.000 $ ‘a mal olması beklenen başka sürümler olacak.

2022 Hyundai Ioniq 5

Mevcut Hyundai Ioniq, geleneksel hibrit, plug-in hibrit veya EV olarak sunulan küçük bir hatchback. Bununla birlikte, Ioniq, ilk modeli olarak Ioniq 5 ile Hyundai’nin elektrikli bir alt markası olmak üzere. Bu küçük crossover, hem içeride hem dışarıda fütürist bir görünüme sahip ve neredeyse 480 km’lik bir elektrik menzili vaat ediyor. Ve bu rakam onu en yüksek kilometre performansına sahip elektrikli otomobiller ile aynı kategoriye koyuyor. 2021 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan bir 2022 modeli, ancak araba için henüz resmi bir fiyat etiketi belirlenmedi.

2022 Kia EV6

Kia EV6, mekanik olarak benzer Hyundai Ioniq 5 ile birlikte piyasaya çıkıyor. Ancak bu Kia, hatchback, vagon ve SUV çizgilerini bulanıklaştıran ve ona ilginç bir görünüm ve ferah, pratik bir iç mekan veren benzersiz bir profile sahip. Kia, bu elektrikli otomobilin üretiminin 2021’in sonlarında “belirli küresel pazarlarda” piyasaya sürülmeye başlayacağını ve Kuzey Amerika’nın bunlardan biri olmasını beklediğimizi söyledi. EV6 Kuzey Amerika’ya geldiğinde, fiyatlandırmanın 45.000 dolardan başlamasını bekliyoruz.

2022 Mazda MX-30

Mazda, kullanması eğlenceli ve fiyat etiketlerinin önerdiğinden daha lüks olan mükemmel crossover’lar üretme konusunda bir itibar kazandı. Marka şimdi bu formülü Mazda MX-30 şeklinde bir elektrikli otomobile uyguluyor. Boyutu, bir elektrikli güç aktarma organının büyük farkı ile CX-30 alt kompakt crossover’a benzer. Daha heyecan verici ve benzersiz tuhaflıklarından biri, dışarı açılan “serbest stil kapıları”. Piyasaya sürüldükten sonra, 2022 Mazda MX-30’un yaklaşık 32.000 dolardan başlamasını bekliyoruz.

2022 Mercedes-Benz EQB

Yaklaşan Mercedes-Benz EQB, hem harika bir elektrikli otomobil hem de harika bir lüks SUV olacak şekilde şekilleniyor. Kompakt bir SUV ama yedi kişiye kadar oturma kapasitesine sahip olacak. Mercedes-Benz, EQB‘nin model yelpazesinde, alıcılara önden veya dört tekerlekten çekiş, çeşitli güç değerleri ve pil kapasiteleri ve daha fazlası gibi seçenekler sunarak bir miktar çeşitlilik sözü verdi. Benzer benzinli GLB’nin başlangıç fiyatı 38.000 $’dır, bu nedenle EQB’nin 40.000 $ aralığındaki fiyattan biraz daha fazla olacağını tahmin edebiliriz. Bu model ülkemizde de satışa sunulacak.

2022 Mercedes-Benz EQS

Mercedes-EQ alt markasının ilk tamamen elektrikli lüks sedanı, yakında çıkacak olan EQS. İkonik S-Serisi’nden ilham alan EQS, aerodinamiği optimize etmek için hem performansı hem de verimliliği artıran şık çizgiler ve yuvarlatılmış kenarlara sahip ilginç bir kokpit tasarımına sahiptir. Avrupa rakamlarına göre, elektrik menzili 750 km’nin üzerinde ve 516 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Sadece kilometre ve beygir gücü, onu tahmini 100.000 $’lık başlangıç fiyatına değer kılıyor. Bu model ülkemizde de satışa sunulacak.

2022 Nissan Ariya

Nissan Ariya konsepti, 2022 modeli olarak üretime giriyor. Nissan‘ın ürettiği elektrikli bir Nissan SUV olacak. Tek motorlu bir önden çekişli model ve daha güçlü bir çift motorlu AWD modeli olacak. Her ikisi de standart menzilli veya uzun menzilli olacak, böylece bütçenize en uygun olanı alabilirsiniz. Nissan henüz resmi bir fiyat açıklamamış olsa da, bunun 40.000 dolar aralığında olmasını bekliyoruz.

2022 Rivian R1S

Rivian, hazır bir Amerikan elektrikli otomobil modelidir. Rivian R1S SUV, aynı platforma dayalı kamyondan sonra piyasaya çıkan ikinci Rivian olacak. Bir Land Rover’dan çok farklı olmayan, ancak dört adede kadar motora sahip tamamen elektrikli bir güç aktarma organı ile özellikle maceracı bir premium SUV olmayı vaat ediyor. R1S, şık bir dış tasarıma, yüksek teknolojili iç mekana ve R1S’i piyasadaki en rekabetçi SUV’lardan biri yapacak şaşırtıcı yeteneklere sahiptir. Rivian, Launch Edition için 77.500 $‘lık başlangıç fiyatına sahip R1S ile lüks otomobil markalarıyla rekabet etmek istiyor. Başlangıç fiyatı Ocak 2022’de 70.000 dolar olacak.

2022 Rivian R1T

Rivian R1T, Kuzey Amerika’da bulunan ilk tamamen elektrikli kamyonet ve Rivian’ın ilk aracı olacak. 5 Tona kadar çekme kapasitesi ve 3 saniye gibi kısa bir sürede 0-100 kmh’lik bir süre ile olağanüstü yetenekler vaat ediyor. R1T’nin farklı aralıklara ve farklı fiyatlara sahip daha fazla konfigürasyonu, önümüzdeki yıl içinde kademeli olarak kullanıma sunulacaktır. R1T Launch Edition, 75.000 $ olacağı için R1S ile benzer bir fiyat etiketine sahip olacak. Lansman Sürümü 2021 yazında satışa çıkacak ve Ocak 2022’de 67.500 dolardan başlayan daha fazla modelle satışa sunulacak.

2022 Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck, oldukça farklı tasarımla gelen farklı bir elektrikli araç, ancak çok yakında gerçek bir üretim aracı olacak. Bir spor otomobilin performansına sahip bir kamyonun kapasitesini vaat eden Cybertruck, gerçekten her şeyi yapan bir elektrikli otomobil gibi görünüyor. Çılgınca alışılmadık görünümü, gittiği her yerde göze çarpacak ve şu anda yalnızca 100$’lık iade edilebilir bir depozito ile sipariş verilebilir. Ancak, kamyonun başlangıç fiyatı 39.000 $ olduğundan, ucuz depozitodan çok heyecanlanmayın. Ayrıca kırılmaz cam ve dayanıklı kasa tasarımına sahip bu araç sosyal medyada da oldukça ilgi çekti.

2022 Volvo C40 Recharge

Volvo, Alman rakipleriyle ciddi şekilde rekabet eden şık, lüks ve güvenli SUV’ler üretmeye başladı. Yaklaşan Volvo C40 Recharge, ortalama SUV’den daha alçak ve daha şık bir tasarıma sahip. Bu, küçük bir crossover’ın pratikliğini kaybetmeden ona sportif bir görünüm kazandırıyor. Üretim 2021 sonbaharında başlayacak ve menzilin yaklaşık 420 km olduğu tahmin ediliyor. Bu sportif SUV diğerlerinden biraz daha pahalı ve tahmini 55.000$ fiyat etiketine sahip olacak.

2022 BMW iX

iX’in 2022’nin başlarında satışa çıkması planlanıyor. Tabii ki Avrupa onu bizden önce alacak. BMW’nin genişletilmiş “i” elektrikli araç ailesi için bir amiral gemisi olarak tasarlandı. BMW’nin iX için hedefleri umut verici: 480 km menzile sahip 516 beygir gücünde bir SUV. BMW ayrıca 200 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekleyeceğini söyledi. iX, mevcut X5 ile kabaca aynı boyutta ve standart dört tekerlekten çekiş ile 84,194 dolardan başlıyor. Daha sportif bir iX M60 modeli yolda, ancak ekstra beygir gücü ve şasi yükseltmelerinin bu giriş ücretine büyük bir artış eklemesini bekliyoruz. Bu model ülkemizde de satışa sunulacak.

2022 Cadillac Lyriq

İlk elektrikli Cadillac burada. Gelecekteki diğer GM elektrikli araçların yanı sıra Spring Hill, Tennessee’de inşa edilecek. Lyriq, hem tek motorlu arkadan çekişli hem de çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonlarda satılacak. Cadillac, GM’nin modüler platformunu ve Ultium ölçeklenebilir pil mimarisini kullanarak tek bir şarjla 480 km’den fazla menzile sahip olacağını söylüyor. Ayrıntılar hala belirsiz olsa da Cadillac, Lyriq‘in DC hızlı şarj standardı ile yaklaşık 100 kWh kapasiteye sahip bir pil sunacağını söylüyor. Lyriq’in dev 33 inç kavisli LED ekranının fotoğrafları paylaşıldı ve Cadillac kısa süre önce ekranın görünümü ve hissi için video oyunları ve filmler üzerinde çalışan bir dijital tasarım şirketi ile ortaklık kurdu.

Özetlemek Gerekirse

Yeni duyumlar aldığımızda bu makaleyi güncelleyeceğiz. Ufak bir bilgilendirme de yapmak isterim. Her ne kadar bu otomobillerin 2022 yılında çıkacak olduğunu bilsek de her modelin Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmayacağını bilmenizi isterim. Özellikle ABD üretimi olan araçların (Ülkemizde uygulanan %60 ek vergiden dolayı) diğer modellerden daha yüksek fiyatlara satılacağından resmi olarak getirilmeyeceğini bilmenizi isterim.

Elektrikli araçlarla ilgili maalesef ülkemizde ÖTV adı altında ek vergiler alınıyor. Buna rağmen sıfır hava kirliliği ile çevreye müthiş katkısı olan bu araçlara umarım ilgi büyük olur.

Elektrikli otomobiller ile ilgili sormak istediklerinizi yorum alanına yazabilirsiniz.