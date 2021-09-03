Tesla, Otopilot Güvenlik İncelemesiyle Karşı Karşıya!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’dan Otopilot sisteminin park halindeki acil durum araçlarını algılama ve bunlara yanıt verme konusunda nasıl çalıştığıyla ilgili ayrıntılı veriler istedi.

Otoyol güvenliği kurumu, Salı günü elektrikli otomobil üreticisine gönderilen 11 sayfalık bir mektupta ayrıntılı talepte bulundu. Mektup, kısmen otomatik sürüş sisteminin nasıl olduğuna dair geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıyor.

Ajans, Tesla’ların yanıp sönen ışıklar, yol işaret fişekleri, müdahale ekipleri tarafından giyilen yansıtıcı yelekler ve yola park edilmiş araçlar dahil olmak üzere bir çarpışma sahnesini nasıl tespit ettiğini bilmek istiyor.

NHTSA ayrıca sistemin düşük ışık koşullarına nasıl tepki verdiğini, acil durum araçları mevcutsa hangi eylemleri gerçekleştirdiğini ve sürücüleri nasıl uyardığını da bilmek istiyor. Rapora Tesla’nın kazaları da eklendiği için biraz sıkıntılı bir durum. Bakalım Tesla, bu süreçten geçebilecek mi ?

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