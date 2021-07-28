Tesla Rakiplerini Solladı – 1 Milyar Dolar Kârın Sırrı

Tesla’nın son üç aylık karı beklenenden daha fazla geldi ve hem daha ucuz elektrikli araçlarının daha yüksek satışları hem de birçok kişiye ağır bir darbe vuran pandemi kaynaklı bir bilgisayar çipi sıkıntısında gezinme yeteneği sayesinde ilk kez 1 milyar doları aştı.

Pazartesi günü açıklanan mali dönüm noktası, Tesla’nın ilk yıllarında ortaya çıkan kayıp ve üretim sorunları sırasında ortaya çıkan uzun vadeli dönemi hakkındaki soruları silen iki yıllık refah dönemini uzattı.

Şirket Nisan-Haziran döneminde 1,1 milyar dolar yani hisse başına 1,02 dolar kazandı. Bu, geçen yıl aynı dönemdeki karının 10 katından fazlaydı. Gelir, geçen yıla göre neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 12 milyar dolara ulaştı.

FactSet’e göre, tek seferlik öğeleri hariç tutacak şekilde ayarlanan Tesla, son çeyrekte hisse başına 1,45 dolar kazandı ve Wall Street analistlerinin beklediği 94 sentlik tahmini kolayca aştı.

Tesla şu anda, diğer tüm otomobil üreticilerinden çok daha fazla ve şirketin sadece iki yıl önceki değerinden 14 kat daha fazla, yaklaşık 630 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Elon Musk, şimdi dünyanın en büyük üçüncü serveti olarak tanımlanan Forbes dergisinin hesaplamalarına göre, tahminen 163 milyar dolar gelire sahip.