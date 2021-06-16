Elon Musk’ın Tweeti Bitcoini 40.000 Dolara Yükseltti!

Tesla’nın sahibi Elon Musk’ın tweetleri, Bitcoin’i Pazartesi günü 40.000 dolardan iki haftalık bir zirveye gönderdi. Piyasa etkisi konusundaki eleştirileri savuşturan Musk, şirketinin bitcoin sattığını ancak dünyanın en büyük kripto para birimiyle işlemlere devam edebileceğini söyledi.

Bitcoin, Tesla’nın Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık bir bitcoin satın alımını duyurmasından ve ödemede kripto para birimini alacağını söylemesinden bu yana Musk’ın görüşlerine aylardır ilgi gösteriyor. Daha sonra, elektrikli otomobil üreticisinin, para biriminin yüksek enerji kullanımı ve iklim değişikliğine katkıda bulunması konusundaki endişeler nedeniyle bitcoini kabul etmeyeceğini söyledi.

Musk, Twitter’da, “Pozitif gelecek eğilimi olan madenciler tarafından makul (yaklaşık %50) temiz enerji kullanımının teyidi olduğunda, Tesla Bitcoin işlemlerine izin vermeye devam edecek.” Dedi. Bitcoin bu mesajdan sonra %9’dan fazla artarak 20 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve Asya’da biraz daha tırmanarak 39.838.92 dolara ulaştı.

Kripto analitik web sitesi CoinGecko’nun kurucu ortağı Bobby Ong, “Piyasa, Elon Musk’ın Tesla alımları için tekrar BTC’yi kabul ettiği tweet’i değişene kadar hafta sonu boyunca başka bir düzeltme turundan geçiyordu.” dedi.

Bitcoin bu yıl yaklaşık %33 arttı, ancak Çin’deki düzenleyici bir baskı ve Musk’ın buna karşı coşkusu nedeniyle 60.000 doların üzerindeki rekor zirveden çöktü. Telsa hissesi, şirketin bitcoin alımından bu yana yaklaşık %30 düştü.

Musk, Mayıs ayında Tesla’nın “bitcoin satmayacağını” ve “hiç bitcoin satmadığını” tweetlemişti, ancak yatırımcılar Tesla’nın pozisyonundaki herhangi bir değişikliğin açıklanması için gelecek ay yapılacak olan bir sonraki kazanç güncellemesini hevesle bekliyorlar.