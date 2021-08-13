Elon Musk, Uzayda Billboard Reklamı Yayınlayacak!

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, görünüşe göre reklamcılığı bu dünyadan kelimenin tam anlamıyla kaldıracak yeni planlara sahip. Musk, reklam panosu görevi görecek bir uydu fırlatmayı hedefliyor.

Milyarderin son çabası, SpaceX’in gelecek yıla kadar düşük dünya yörüngesine bir uydu fırlatmasını sağlayacak. Şirketin ekibi, uyduyu uzaya, reklamların bir SpaceX Falcon 9 roketiyle göndermeye çalışıyor.

Uydu hakkında konuşmak gerekirse, buna CubeSat deniyor ve Dünya’dan aldığı içeriği sergileyen pikselli bir ekrana sahip olacak. SpaceX’in birlikte çalıştığı başlangıç ​​şirketi Geometric Energy Corp, ekranın sadece reklamların yanı sıra logoları ve hatta sanatı görüntülemek için de kullanılabileceğini ekledi.

Bazıları için gökyüzüne bakmak ve bir reklam görmek gerçekten o kadar çekici olmadığı için biraz müdahaleci gelebilir, ancak bu uzay reklam panosunun Dünya’dan görünmeyeceğini göz önünde bulundurarak içinizi rahatlatabilirsiniz.

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