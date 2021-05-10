SpaceX, Ödemelerde Kripto Para Birimi Kabul Edecek!

Birkaç ay önce Tesla, Bitcoin’e 1.5 milyar dolar yatırım yaptığını ve ayrıca arabalarını satın almak için Bitcoin‘i ödeme olarak kabul etmeye başlayacağını açıklamıştı. Şimdi, Elon Musk liderliğindeki başka bir şirket de bu durumu takip ediyor.

Elon Musk, SpaceX’in önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde “DOGE-1 Ay’ Görevini” başlatacağını ve şirketin ödeme olarak kripto para birimi dogecoini kabul edeceğini açıkladı.

Kanadalı mühendislik firması Geometric Energy Corporation, 2022’nin ilk çeyreğinde DOGE-1 CubeSat’ı Ay’a fırlatmak için SpaceX ile ortaklık kurdu. Şirket, 88 kiloluk CubeSat’ın kamera ve sensörlerin bir kombinasyonu aracılığıyla “ay-uzaysal istihbarat” toplayacağını söylüyor.

SpaceX Ticari Satışlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tom Ochinero, Geometric Energy tarafından yayınlanan açıklamada, “Bu görev, kripto para biriminin dünya yörüngesinin ötesinde uygulanmasını gösterecek ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacak.” dedi.

Dogecoin, Musk’ın “Saturday Night Live” komedi skeç TV şovundaki konuk-ev sahibi reklamı sırasında “acele” olarak adlandırmasının ardından Pazar günü fiyatının üçte birinden fazlasını kaybetti.

Bu arada Dogecoin kripto para birimi bir sosyal medya şakası olarak başladı ve Musk’ın bu yılın başlarında yaptığı tweetlerin ardından, neredeyse belirsiz olan dijital para birimi piyasaya geri döndü. Geçen ay %800’den fazla sıçradı ve şu anda 73 milyar dolarlık piyasa değeri ile dördüncü en büyük dijital para birimi oldu.