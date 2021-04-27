Tesla Bu Yılın Kârını Açıkladı – Tam 438 Milyon Dolar!

Şirket, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde 438 milyon dolar kazandı ve satışlar geçen yılın aynı dönemini ikiye katlayarak yaklaşık 185.000 araca ulaştı. Satışların 2.000'i hariç tümü daha düşük fiyatlı Model 3 sedanlar ve Model Y SUV'lerden oluşuyor.

Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, elektrikli otomobiller ve SUV satışlarındaki güçlü performansın ardından Pazartesi günü yedinci karlı çeyreğini beklentileri aşarak açıkladı.

Şirket, 31 Mart’ta sona eren üç aylık dönemde 438 milyon dolar kazandı ve satışlar geçen yılın aynı dönemini ikiye katlayarak yaklaşık 185.000 araca ulaştı. Satışların 2.000’i hariç tümü daha düşük fiyatlı Model 3 sedanlar ve Model Y SUV’lerdi. Tesla, çeyrek boyunca yeni versiyonlara geçerken daha yüksek fiyatlı Model S sedan ve Model X SUV’lerinden hiçbirini üretmediğini söyledi.

Kaliforniya’daki Palo Alto şirketi, bu yıl ikinci yıllık karına ulaşmaya çalışırken zorluklarla karşı karşıya. Otomobil üreticilerini atıl fabrikalara zorlayan küresel bir yarı iletken kıtlığı var ve Tesla, bu ayın başlarında Houston yakınlarında bir kazada iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, Autopilot (kısmen otomatik sürüş) sisteminin yenilenmiş incelemesini de yaptı.

Şirket, üç ülkedeki fabrikalarda otomotiv kapasitesini artırma yolunda ilerlediğini söyledi. Tesla’ya göre Şangay’daki üretim artışı “iyi ilerliyor” ve Almanya’daki yeni bir fabrika 2021’in sonlarında üretim ve teslimat için “yolda” olarak bahsediliyor. Teksas’taki yeni bir fabrika da bu yıl üretime başlamak için “hızlanıyor”.

Hisse bazlı tazminat ve tekrar etmeyen ürünler hariç, Tesla hisse başına 93 sent kazandı. Veri sağlayıcısı FactSet tarafından yapılan ankete göre bu, Wall Street’in hisse başına 75 sent tahminini aştı. 10.39 milyar dolarlık ilk çeyrek geliri, analistlerin beklediği 10.48 milyar doların sadece gerisinde kaldı.