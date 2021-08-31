Mitsubishi ve Nissan Mini Evler Yapıyor!

Bir akıllı ev teknolojisyle donatılmış yeni evler, özellikle araç yapısı gibi ön plana çıkıyor. Karavan modeli gibi düşünülse de mini araba olarak dizayn edilecek olan bu araçlarla ilgili pek çok şey söyleyebiliriz. Mini arabalar birkaç nedenden dolayı Japonya üzerinde trend olmuş durumda. Sıkışık trafikte yer bulma derdi olmayışının ve yoğun şehir hayatında daha az yer kaplama gibi çözümler üretmesinin etkisi bunda çok büyük tabii.

Daha uygun fiyatlı olması, Japonya’nın elektrikle uyumu ve kentsel anlamda dijital bir şehir olması gibi konular bu araçlardaki ilgiyi her zaman artırıyor. Kırsal bölgelerdeki toplu taşıma alternatifleri olarak oldukça fazla tercih edilen bu araçlar kendine has bir tarzda bizlerin karşısına çıkmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu yüzden de etkili bir çözüm sunmak için sürekli çalışmaya devam ediyorlar. Bu konuyla ilgili olarak Nissan, yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladı ve bunun için de Mitsubishi ile anlaştı diyebiliriz. 2022 yılı için Japonya otomobil pazarı için bu tarz mini araçlar üreteceğini söyledi.

Mini araç ya da mini ev ne demek?

Markaların tabiriyle Minivehile olarak adlandırılan bu araçlar, kendine has bir tarza sahip ve boyut olarak 3.4 metreden kısa, 1.4 metre genişliğinde ön plana çıkıyor. Ayrıca 1.6 metre yüksekliğinde olarak da hizmet sunuyor. Bu araçlar Japonya’nın sıkışık trafiğine çok uygun şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Dört kişilik tasarlanan bu araç için iç mekan da oldukça küçük. Tamamen seyahat odaklı ilerleyen bu araç için pek çok konuda desteklere ulaşmamız mümkün görünüyor.