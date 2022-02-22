Apple Katlanabilir iPhone, 2025’e Kadar Gelmeyecek

pÖnde gelen akıllı telefon üreticilerinin çoğu piyasada en az bir katlanır akıllı telefona sahipken, Samsung gibi şirketler bu tür cihazlardan üç nesil piyasaya sürdü.

Öte yandan, Apple henüz katlanır bir iPhone piyasaya sürmedi ancak; böyle bir cihazın yakında piyasaya çıkacağına dair raporlar vardı. Yeni bir rapor, katlanır iPhone’un ertelendiğini gösteriyor.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) analisti Ross Young’ın yeni bir raporuna göre; Apple’ın katlanır iPhone’u 2025’e ertelendi. Bunun nedeni ise, şirketin tam ekran katlanır MacBook’ları keşfetmesinden kaynaklanıyor.

Fakat yine de Apple’ın katlanır telefonunu en azından gelecek sene görmek isterdik. Daha önce, cihazın pazardaki rekabeti yakalamak için 2023 veya 2024’te piyasaya çıkacağına dair raporlar vardı. Ancak lansmandaki gecikme, teknoloji devinin katlanır akıllı telefon pazarına girmek için acele etmediğini gösteriyor.

İlginç bir şekilde, şirket şu anda MacBook’lara odaklı ve iddiaya göre; tam ekran katlanır bir dizüstü bilgisayar sunma olanaklarını araştırıyor. Şirket şu anda yaklaşık 20 inçlik katlanır ekran için tedarikçilerle görüşüyor.