Apple, Katlanabilir iPhone İçin Bir Başka Patent Aldı!

Başka bir Apple patenti kısa süre önce ortaya çıktı. Bu sefer şirkete bir MacBook’ta veya hatta yakında çıkacak bir katlanır iPhone için yeni bir menteşe mekanizması için patent aldı.

Bir rapora göre, patentin başlığı “Fiber kompozit sürtünme menteşelerine sahip elektronik cihazlar” idi. Açıklama, patentin, karbon fiber kompozit malzemeler gibi bir fiber kompozit malzemeden oluşturulabilen; bir fiber kompozit menteşe kullandığını ortaya koyuyor.

Daha basit bir ifadeyle Apple, menteşe mekanizmasının üzerine yerleşmiş; esnek bir katman (esnek bir ekran) oluşturmaya çalışıyor.

Güçlü Bir Ekranı Olacak

Ayrıca malzemeler, yeni menteşenin daha ince ancak yine de oldukça sağlam olacağını ima ediyor. Marka belirli bir cihaza atıfta bulunmadığından; muhtemelen bir MacBook menteşesi kullanacak; ancak katlanır bir iPhone’dan menteşe almak daha uygun geliyor.

Apple patenti, “elektronik bir cihazın bir veya daha fazla menteşeye sahip olabileceğini” de ekliyor. Örneğin, bir katlanır cihaz, bir sürtünme menteşesi ile ikinci bir mahfaza kısmına bağlanan; birinci mahfaza kısmına sahip olacak.

Sürtünme menteşesi; karbon fiber kompozit yapılar ve diğer fiber kompozit yapılar gibi fiber takviyeli yapıları içerecek. Fiber kompozit yapıların kullanımı, menteşe performansını artırırken menteşe hacmini azaltmaya yardımcı olacak.

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