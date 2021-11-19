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Apple Car’a dair yeni detaylar ortaya çıktı

Beni rapor, Apple Car'ın gelişimini işaret ederek 2025 yılında satışa çıkacağını belirtti. Apple Car projesinin; herhangi bir pedal veya direksiyon olmadan tam otomatik bir kendi kendine sürüş deneyimi sunacağını da; sözlerine ekledi.

Ayşen Sıla

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Apple’ın en çok beklenen sürücüsüz elektrikli otomobili; birkaç ay önce haberlerde yer aldı ve şimdi bir kez daha; teknoloji devinin henüz resmi olarak açıklanmayan aracı Apple Car; yol haritasına işaret ederek haberlerde yer alıyor.

Beni rapor, Apple Car‘ın gelişimini işaret ederek 2025 yılında satışa çıkacağını belirtti. Apple Car projesinin; herhangi bir pedal veya direksiyon olmadan tam otomatik bir kendi kendine sürüş deneyimi sunacağını da; sözlerine ekledi.

Daha önce, şirketin iki farklı geliştirme yolu arasında sıkışıp kaldığı ortaya çıkmıştı. Bazı gelişmiş sürücü destek özelliklerine sahip geleneksel bir EV veya yolcularından hiçbir girdi almadan; gerçekten özerk sürüş yapabilen daha sofistike bir EV aracı modeliydi. Apple, ikinci yolu seçmiş görünüyor.

Apple Car

Rapor, Apple’ın arabaları bireylere satmak yerine Uber veya Lyft gibi çalışan kendi sürücüsüz araba filosuna sahip olmayı düşündüğüne dair ipuçları veriyor. Sahiden de sabırsızız.

Ayrıca bkz: Apple Car, Anahtarsız Araba Kullanma Deneyimi Sunacak

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KaynakBloomberg

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