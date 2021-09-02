Apple Car, ABD’de İki Kazaya Karıştı – İşte Detaylar

Apple, sürücüsüz otomobil teknolojisi üzerinde çalışıyor. Üstelik şirket, Apple Car için otomobil üreticileriyle ortaklık kurma çabalarında. Yine de kesin bir bilgi bulunmuyor. Fakat bugün şaşırtıcı bir şekilde, Apple Car’ın ABD’de iki kazaya karıştığı söyleniyor.

Rapor edilen her iki olay da geçen ay, yani 2021 Ağustos’unda meydana geldi. İlk olay, 19 Ağustos’ta California, San Diego’da Hillcrest bölgesinde meydana geldi. Lexus RX 450h adlı araç durduruldu ve bir Hyundai ona çarptı. Kaza küçük olarak nitelendirildi ve herhangi bir hasar olmadı.

İkinci kaza ise 23 Ağustos’ta California, Cupertino’da Apple Park kampüsü yakınlarında meydana geldi. Apple’ın otonom sürüş donanımına sahip araç, manuel moddaydı ve bir Subaru Outback tarafından arkadan durduruldu.

Bu iki olayda da otonom sürüş teknolojisine sahip Apple Car’ın veya aracı kullanan kişinin kusurlu olmaması dikkat çekici. Teknoloji 2017’den beri test modunda ve 2019’dan beri ilk kez Apple Car’ın bir kazaya karıştığını duyuyoruz ve ilginç bir şekilde, her iki olay da geçen ay gerçekleşti.

California DMV’nin raporuna göre, Apple’ın kendi kendine sürüş teknolojisiyle donatılmış Lexus SUV’ları, 2020’de 18.000 milden fazla yol kat etti ve bu, önceki yıllara göre dik bir artışı temsil ediyor.

Yukarıda belirtildiği gibi Apple, kendi kendine sürüş yazılımını 2017’nin başından beri Lexus RX 450h araçlarını kullanarak test ediyor. Otonom sürüş teknolojisi, teknoloji devi için uzun vadeli projelerden biri ve söylentilere göre Apple’ın birkaç yıl içinde kendi kendine sürüş teknolojisine sahip ilk aracını piyasaya sürmesi bekleniyor.

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