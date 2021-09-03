Apple, Toyota İle Anlaşma İmzalamaya Hazırlanıyor

Görünüşe göre Apple, kendi markalı otomobilinin üretimi için başka bir yerleşik otomobil üreticisiyle görüşüyor. Şirket, 2024 yılına kadar üretimi başlayacak olan Apple Car’ı yapmak için Toyota ile bir anlaşma yapabilir.

Bir DigiTimes raporuna göre, Cupertino merkezli devin temsilcileri Güney Kore’nin SK Grubu ve LG Electronics ile bir araya geldi ve şimdi bir sonraki potansiyel olarak Japon marka Toyota’ya bakıyorlar.

iPhone üreticisinin bir süredir kendi markalı arabası üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak bu, tüketici elektroniği yapmaktan bütün bir araca doğru büyük bir geçiş ve bu nedenle marka, yeni bir tedarik zincirine erişmek için yerleşik firmalarla ortak olmak istiyor.

Son raporlar, şirketin ABD’de pil maliyetini “radikal olarak” azaltmayı ve elektrikli aracın menzilini artırmayı amaçlayan kendi EV pillerini geliştirmeyi hedeflediğini ortaya koydu. Ayrıca raporda, şirketin 2024 yılına kadar kendi markasını taşıyan Apple Car için üretime başlamayı hedeflediği de belirtildi.

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