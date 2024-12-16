Fiyat performans telefonları ile sektörde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden Vivo, yeni bir telefonunu görücüye çıkardı. Bu kapsamda 190 dolara orta seviye telefon geliyor; Vivo Y300 özellikleri tanıtıldı. Bütçe dostu bir cihaz olan Vivo Y300 hakkında merak edilen tüm detaylar içerikte.

190 Dolara Orta Seviye Telefon: Vivo Y300 Özellikleri Tanıtıldı!

Vivo, giriş seviyeden amiral gemisine kadar geniş bir skalada ürün tasarlamakta. Markanın her seviyeden telefonu genellikle fiyat performans ürünü oluyor; Vivo uygun fiyata emsallerinden daha yüksek performans sunan cihazlar sunuyor. Bu kapsamda yeni orta seviye telefonu Vivo Y300’ü Çin’de lanse etti. Bütçe dostu bir telefon arayışında olanlar için son derece uygun olan cihazın özelliklerine bakalım…

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Özellikleri ile olduğu kadar tasarımıyla da göz dolduran Vivo Y300’ün ekran kısmında baktığımızda 6,77 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüklü, AMOLED bir panel barındırdığını söyleyelim. Orta seviye pazarına rekabetçi bir fiyatla gelen Vivo Y300; siyah, beyaz ve yeşil renk opsiyonları sunmakta. Batarya kısmında 6500 mAh kapasiteli bir pil barındıran cihaz 44 W’lık hızlı şarj desteğine de sahip.

Vivo’nun orta seviyeye özel telefonu MediaTek Dimensity 6300 yonga setinden gücünü almakta. Bu yonga setine 12 GB’a kadar RAM opsiyonları ve 512 GB’a kadar da depolama alanı seçenekleri eşlik etmekte. Android 14 tabanlı Funtouch OS işletim sistemi ile gelen Vivo Y300, cihazın yan kısmında parmak izi okuyucusuna da sahip.

Fiyatı Ne Kadar?

Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka kurulumun iki sensörlü olduğunu belirtebiliriz. 50 MP çözünürlüklü ana sensörün yanı sıra bir de 2 MP’lik yardımcı sensör bulunmakta. Cihazın selfie kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde. Vivo Y300 fiyatı ise RAM ve depolama özelliklerine göre farklılık göstermekte. Bu kapsamda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı varyantı 190 dolardan satışa çıkmış durumda. Cihazın özelliklerini listelemek gerekirse: