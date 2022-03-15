2022 Güncel Fatih İnternet Şifresi

Fatih projesi, eğitim-öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullarda teknoloji kullanımının artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2010 yılında imzalanan protokolle hayata geçirilmiştir. Proje Ulaştırma Bakanlığının desteğiyle yürütülmektedir. Bu yazımızda 2022 güncel fatih internet şifresini nasıl öğreniriz onu göstereceğiz ama ilk olarak fatih projesi nedir onu öğrenelim;

Fatih Projesinin Açılımı

Adını amacının baş harflerinden alan FATİH projesinin açılımı Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’dir.

Fatih projesi, bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde etkin kullanımı için tüm düzeydeki okullarda tablet, dizüstü bilgisayar, etkileşimli tahta ve internet ağ yapısının sağlanmasını kapsamaktadır. Projeyle birlikte kitaplı ve defterli yapılan eğitim, yerini bilişim teknolojilerinden faydalanan yeni bir şekle bırakmış oldu.

Aslında Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü bu proje sayesinde Fatih Projesi kapsamında sadece öğrencilerin değil eğitimcilerinde hayatı değişecek. Bilişim teknolojinin kullanılacağı bu sisteme uyum sağlamak için öğretmenler BT uzmanlarından eğitim almaya başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü bu projede öğretmenlerin teknolojiyi hayatlarının bir parçasına adapte etmesini istiyor.

Projeyle birlikte ikinci büyük değişim ise bilgisayar sınıflarında yaşanacak. Mevcut bilgisayar sınıfları üç yıllık adım adım geçiş süreci sonunda tamamen kapatılacak. Öğrenciler, derslerini bakanlığın hazırlayacağı e-devlet eğitim sistemi üzerinden çalışacak. Fatih Projesi kapsamında müfredatın içeriği ve öğretmen kılavuzları ise tekrar hazırlanacak.

Okul öncesi eğitimden başlayan Fatih Projesi entegrasyonu lise son sınıfa kadar devam edecek. Öğrenciler özel programlar sayesinde hazırlanan sınavlara ve eğitimlere girecekler. Bilinçli ve güvenli internet kullanımı da yeni eğitim sisteminin bir parçası olacak. Eğitim sırasında, sunu, video ve resim gibi interaktif içerikler ise yeni müfredatın bir parçası olacak. Yani bu projeyi iyi şekilde yürütebilirsek eğitimde çağ atlamış olacağız.

Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerde projenin başından beri destek vermektedirler. Teknolojiyi kullanarak hem daha kaliteli ve öğretici eğitim şekilleri sayesinde işleri azda olsa kolaylaşmıştır.

Proje 4 temel unsurun geliştirilmesi üzerine kurulmuştur çalışmaları içermektedir bunlar;

Alt yapı iyileştirmeleri

Donanımları güçlendirme

Fatih Projesi öğretmen eğitimleri

Eba ( Eğitim Bilişim Ağı )

Fatih Projesinin Okullarda Kullanımı

Fatih projesi ile okullarda teknoloji yardımı ile eğitim yapılması beraberinde e-öğrenme ve de bu ortama uygun ders içeriklerinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Eğitim öğretim içeriklerinin uygun ortamda sunulması ve bunun etkin kullanılması amaçlanarak EBA(Eğitim Bilişim Ağı) oluşturulmuştur. EBA sayesinde öğrenciler bilgiye aktif bir şekilde kendi başlarına ulaşabilmektedir.

Fatih projesinin bilgiye hızlı ulaşma, öğrenciyi aktif hale getirme, yaparak yaşayarak öğrenme, farklı duyu organlarına hitap ederek öğrenmeyi kolaylaştırma gibi olumlu yanları bulunsada olumsuz yanları da mevcuttur. Asosyallik, kendini ifade edememe, derse katılımın ve kitap okumanın azalması olumsuz yönlerinin başlıcalarıdır.

2012 yılında pilot uygulamasına başlanmış olan FATİH projesi halen tamamlanmamıştır. Öğrencilere ve öğretmenlere tablet/dizüstü bilgisayar verilmesi, her sınıfa akıllı tahta getirilmesi öngörüldüğü sürede tamamlanamasa da devam etmektedir. Ayrıca bu uygulamanın etkin ilerleyebilmesi için öğretmenlere hizmet içi eğitim kapsamında uzaktan ve yüz yüze eğitimler de verilmektedir.

FATİH Projesini Faydaları Hakkında Düşünceler

Öğrencilerin uygulamalar ve çoklu zekaya yönelik eğitim anlayışı eğitim ve öğretimi canlandıracaktır. Öğrencilerin derslere karşı olan ilgilerini arttıracağı ve bilgiye ulaşımın daha kolaylaşacaktır. Zenginleşen ders içerikleri öğrencilerin anlamadığı konuları daha kolay anlayacağı düşünülmektedir.

Yapılandırmacı yaklaşım ile öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini destekleyecek uygulamalar oluşturulabilir ve öğrencilere daha yarlı proje ödevleri verilebilecektir. Öğrenciler bir öğretmenin dersi anlatarak öğretiminde öğrenecekleri örnek vermek gerekirse fen deneylerini görsel ve işitsel materyaller ile sanal ortamda gerçekleştirebileceklerdir.

Fatih Proje Wi-Fİ Şifresi Nasıl Öğrenilir?

Fatih proje internet ağına bağlanmak isteyen öğrenciler ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınlandığı sertifikayı telefonlarına indirmesi gerekmektedir. Sonrasında izlenmesi gereken süreç ise şu şekildedir:

MEB sayfasında yer alan sertifika indirilir.

Telefondan ‘’Ayarlar>WiFİ> f@tih’’ bölümlerine sırasıyla girilir.

F@M2015i#Eb23TC şifresi f@tih WiFi internet ağına girilir. Eğer yukarıda belirtilen şifre işe yaramaz ise şu şifreler ile de Fatih proje internet ağına giriş yapılabilir:

Şifre: !1qaz2WSX3edc4RFV%56 ( Güncel Şifre )

Şifre: F@M2015i#Eb23TC

Şifre: f1@2t34ih5

Şifre: Fatih.1234

Şifre: verdijm@n1453

Şifre: T1F0@7T1IH1Y4E5G3IMTEEBKC!0+R%U^9M£C

Şifre: 34i3s0t00

Şifre: {1!ASR$UAN*BG#AUC\RAL]YUI&9}

Bu şifrelerin herhangi bir tanesinin girilmesine rağmen ‘’Fatih ağı bağlantı yok, ağa bağlanamıyor, internet yok’’ gibi hatalar alınması durumunda ise telefonda DNS yani internet ağında değişiklik yapılması gerekebilir. DNS adresini değiştirmek isteyenler aşağıdaki adresleri kullanabilir;

195.175.37.137

195.175.37.138

195.175.39.39

195.175.39.40

Eğitim Bilişim Ağı Hakkında Öğretmen Düşünceleri

Öğretmenlerin genelinin EBA hakkında fazla bilgisi olmadığı saptanmıştır. EBA hakkında öğretmenler bilinçlendirilmeli ve onlara uygun uygulamalar ve eğitimler verilmelidir. Eğitim Bilişim Ağı Platformunda Kullanılan ve Yazılımlar Öğretmenler EBA platformunda hiçbir uygulama ile ilgili bir çalışmada bulunmamışlardır. Bunun genel olarak bakacak olursak okuldaki alt yapının henüz yapılmaması, öğrencilere ve öğretmenlere tablet dağıtılmaması ve öğretmenlere EBA ile ilgili eğitimler verilmesi gerekmektedir.