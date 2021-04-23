2022 Sonuna Kadar 18 Milyon Katlanabilir Telefon Satılacak!

Katlanabilir akıllı telefonun popülaritesi arttı ve hatta son zamanlarda çok fazla talep görmeye başladı. Bu muhtemelen, yeni modellerin piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor, ancak yine de katlanabilir telefonları tercih eden belirli bölgeler bulunuyor. Bununla birlikte, yeni bir rapor, 2022’nin sonuna kadar 18 milyondan fazla katlanabilir telefonun satılacağına işaret ediyor.

Bir rapora göre, segmentin çeşitli form faktörleri, tasarımlar, malzemeler ve daha fazlasıyla genel pazardaki katlanabilir telefon gönderilerinin payı yakın gelecekte artacak. 2020’de bu, 1,3 milyar ABD Doları toplam pazarının yalnızca yüzde birlik kısmını oluşturuyordu. Ancak, bunun 2022 yılına kadar yaklaşık yüzde 1,2’ye ulaşması bekleniyor.

Counterpoint Research Kıdemli Analisti Jene Park’a göre Samsung, katlanabilir pazarında %80’in üzerinde pay ile geçen yıl hakim olan tasarım, pazarlama ve sevkiyatlar açısından segmente liderlik etti. Şirket ayrıca, ikinci nesil amiral gemisi de dahil olmak üzere çeşitli modellerle en güçlü seriye sahipti.

Ancak bu yıl Samsung, Huawei’nin eleştirmenlerce övülen Mate X2‘si, Xiaomi’nin Mi Mix Fold‘u ve Vivo, Oppo ve TCL’den 2021 lansmanlarını ima eden duyurularla daha fazla rekabetle karşı karşıya.

Rapor ayrıca, pazarın büyümesinin birkaç ana nedeni olduğunu, bunun da fiyatların düşüşüyle alakalı olduğunu söylüyor. Benzer şekilde, Apple’ın pazara girmesiyle birlikte daha fazla akıllı telefon üreticisi de bu sektör üzerinde çalışıyor.