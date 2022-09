2022’de Android’deki en iyi FPS oyunları

Projeye büyük isimler eklenmiş olsa bile, tüm mobil bağlantı noktaları ve uyarlamalar eşit olamaz. Birinci şahıs nişancı (FPS) mobil oyunları her zaman performansın ne kadar üstün olduğuna ve oyun sırasında kontrollerin ne kadar yumuşak olduğuna göre ölçülür.

En sevdiğiniz Android oyun kumandasını test edip koşu ve silah atışlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyıp taşımadığınızı görmek için test edemediğiniz için kumanda desteği sağlamayan oyunlara listelemek zaten zor.

Bu, dokunmatik kontrollerin, bir denetleyiciye sahip olanlarla rekabet etmek üzere mobil oyun için optimize edilemeyeceği anlamına gelmez; bu nedenle, denetleyici destekli ve desteksiz oyunlar da dahil olmak üzere platformdaki en iyi FPS oyunlarından bazılarını bir araya getirdik.

Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile‘ın Android’deki en iyi FPS oyunlarından biri olarak paketin lideri olduğunu iddia edemezsiniz; 2019’da piyasaya sürülmesinden bu yana 500 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Oyun zaten birkaç yaşında, ancak hala güçlü. Genel olarak, FPS oyunları, daha yeni donanımlarla gelişme eğiliminde olduklarından ve oyunlardan beklentileriniz artmaya başladığından, zayıf yaşlanma eğilimindedir; oyunlarınızın eski telefonunuzla aynı grafiklerde oynaması ve aynı performansa sahip olması için neden yeni bir telefon için yüzlerce dolar harcayasınız ki? Call of Duty Mobile bu sorundan asla zarar görmedi. Zamanının ötesindeydi ve büyük bir takipçi kitlesi kazandı; Zombilerden battle royale’e kadar Call of Duty Mobile’da bulunan tüm oyun modlarının yanı sıra tonlarca klasik harita içeren takım ölüm maçı gibi önceki oyunlardan çıkan diğer modlar için tam kapsamlı bir yemek bekleyebilirsiniz. Hepsi bir arada paket anlaşması ve harika.

Call of Duty Mobile Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Standoff 2

CS: GO tarzı FPS’ye Call of Duty‘den daha yakın. CS: GO’nun mobilde olacağı şey budur. Silah görünümleri toplayabilir, tek oyunculu ve çok oyunculu (dereceli dahil) oynayabilir, klanlara katılabilir ve görünümlerinizi pazarda satabilirsiniz. CS: GO oyununun standart arcade tarzı FPS’den çok daha yavaş tempolu olduğunu ve rakiplerinizi alt etmek için küçük haritalarda geçiş yaparken çok fazla sabır gerektirdiğini düşünürsek, bu herkesin işine yaramayacak. Plansız tüm gücüyle gitmek, maçı kaybetmenin en hızlı yoludur; bu, Standoff 2‘nin uzun vadede üstesinden gelmenin çok önemli olduğu anlamına gelir.

Standoff 2 Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Dead Effect 2

Dead Effect 2, öncelikle türüne oldukça sadık, biraz Dead Space’i andıran ve oyuncuların bir zombiden kurtulmaya çalıştıkları ürpertici atmosferi kurmak için kesinlikle kan ve vahşet göstermekten korkmayan tek oyunculu bir zombi FPS oyunudur. kıyamet. Hikaye iyi ve bazen bir konsol başlığı gibi hissetmek için yeterli cila sunuyor. İlk oyundan büyük bir yükseltme olduğu için muhtemelen yapmak isteyeceğiniz ilk Dead Effect oyununu oynamadan doğrudan Dead Effect 2’ye geçiş yapabilirsiniz.

Dead Effect 2 Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Combat Master Mobile

Mükemmel oyun, akıcı hareket ve tatmin edici silah sesleri, yüksek kaliteli bir FPS oyununu oluşturan bileşenlerdir. Ne yazık ki, Combat Master Mobile içerik tarafında eksik, ancak çekirdek oyun hala gerçekten iyi durumda. Oyun, battle royale, hızlı oyun ve takım ölüm maçı gibi birkaç çok oyunculu mod sunuyor. Genel olarak, bu oyun, biraz daha küçük ve daha az stresli bir şey arıyorsanız, karşılamanız gereken iyi bir standart olan Call of Duty Mobile’ı andırıyor.

Combat Master Mobile Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Critical Ops

Bir başka harika resmi olmayan CS: GO mobil klonu. Kritik geçiş, tematik mini modlar, sınırlı sürüm görünümler ve sık güncellemeler dahil olmak üzere mevsimsel olarak güncellenir. Sezonluk içeriğin dışında kazanılacak çok sayıda silah görünümü, özel oyun modları, takım ölüm maçı ve dereceli var. Oyun şimdiden 96 milyonun üzerinde indirmeye ulaştı. Critical Ops’a çok fazla özen gösterildiğini söyleyebilirsiniz; Geliştiricilerin sosyal medya kanalları (Youtube ve Reddit gibi) aracılığıyla oyuna güncellemeler yayınladığını ve her zaman hile önlemeyi iyileştirmenin, hataları düzeltmenin ve kararlılığı iyileştirmenin yollarını aradıklarını göreceksiniz. Ne de olsa, oyunları canlı tutan şey geliştiriciler ve topluluk arasındaki güvendir ve bu oyun gelişiyor.

Critical Ops Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

PUBG Mobile

PUBG Mobile hakkında konuşamayız ve kardeş oyun PUBG: New State’den bahsetmeyiz. Nispeten, PUBG: New State aynı derecede iyidir ve bazı yönlerden mobil cihazlar için daha optimize edilmiştir. Ancak yaş ve içerik, PUBG Mobile’ı New State’den ayırır. New State, PUBG Mobile’dan çok daha yeni ve hala PUBG Mobile’ın şu anda sahip olduğu yeri geçme potansiyeline sahip; PUBG Mobile, ikisi arasındaki kıdemli battle royale’dir ve daha geniş bir oyuncu tabanına sahiptir. PUBG, karmaşık bir silah yükseltme sistemi getirmesiyle bilinir (New State ayrıca silah özelleştirmesine de sahiptir). New State, PUBG Mobile’ı yakaladığında, hangi oyunun dikkatleri üzerine çekmeyi hak ettiğini görmek daha da zor olacak. O zamana kadar PUBG Mobile, çoğu kişinin şu anda oynadığı yerdir.

PUBG Mobile Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Apex Legends Mobile

Sonunda Apex Legends‘ın mobil cihazlara ulaştığını görmek çok heyecan vericiydi; Apex Legends’ın her zaman daha fazla derinlik ve strateji getiren efsanelerin sürekli eklenmesinden olağan koşu, silah ve ganimet savaş royale oyununa kadar sağlam bir battle royale deneyimi sağladığı biliniyor. Efsaneleriniz, dövüşte avantaj sağlayan özellikler ve özel yetenekler sunar, ancak tüm maçın dengesini bozacak kadar çılgınca bir şey yoktur. Hareket ve oynanış son derece akıcı ve doğal olarak konsolda ve PC’de gördüğünüzden çok farklı görünmüyor ve bu da bunu Android için uygun bir bağlantı noktası yapıyor. Başlamak isteyen yeni başlayanlar, diğer sürümlerde bulamayacağınız, mobil cihazlara özel efsaneler gibi oynamak gibi Apex Legends Mobile özel oyunlarının keyfini çıkaracaklar.

Apex Legends Mobile Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Doom

Denetleyici destekli en iyi Android oyunlarından biri ve neyse ki dokunmatik kontroller de sarkık değil. Doom kesinlikle bir klasik ve FPS oyunlarının babası olarak görülebilir. Esasen, tüm türü tanımlayan ve devrim yaratan oyundur. Bu nedenle, retro oyunlarla ilgileniyorsanız ve Android cihazınızda ünlü bir klasiği deneyimlemek istiyorsanız, ilk Doom oyunu açık ara platformdaki en iyi seçeneklerden biridir. 25. yıl dönümü yeniden yayımı (Play Store sürümü), “The Flesh Consumed” genişletmesini içerir ve ipek gibi pürüzsüz bir deneyim için yüksek kare hızları desteklenir.

Doom Ücretsiz indir! Play Store'dan indir

Android’in oyun hazinelerini keşfetmek

Mobil cihazlarda oyun oynamak, agresif para kazanma uygulamaları, kötü optimize edilmiş bağlantı noktaları ve yatırım yapan geliştiricilerin eksikliğinin genellikle AAA oyunlarından daha ağır bastığı durumlarda iniş ve çıkışlar sunar. Ancak bu, Android’de deneyimleyecek herhangi bir oyun mücevherimiz olmadığı anlamına gelmez; FPS oyunları gibi bir tür içinde ihtiyaçlarınıza uygun en iyi oyunları bulmak biraz deneme yanılma gerektirir, işte bu yüzden size yardım etmek için buradayız. Umarım, toparlanmamız bu değerli taşları bulmaya değerli bir başlangıç sunar.