2022’deki En İyi Akıllı Kapı Zili Kameraları

Teknolojinin gelişmesiyle evlerdeki koruma sistemleri de daha modern bir hale büründü. Akıllı kapı zili kameraları da bunun en iyi örneği diyebiliriz. Biz de bu yazımızda daha güvenle evinizde kalmanızı sağlayacak en iyi akıllı kapı zili kameralarını ele alıyoruz.

Ring Video Doorbell 4

Ring Video Doorbell’in 3. neslinin görünümü 4. nesile kadar devam ediyor ve kamera iyi bir şekilde öne çıkıyor; Evlerinin önü hakkında en çok şey bilmek isteyenlerin ilgisini çekecek önemli püf noktaları, hareket sensörleri etkinleştirilmeden önce kameranın dört saniye boyunca görüntü kaydetmesine olanak tanıyan tam renkli pre-roll işlevidir. Sürekli olarak bir döngü kaydediliyor ve bir olay tetiklendiğinde kayda ekleniyor. Diğer iyileştirmeler, kamerayı yalnızca belirli bölgelerdeki şeyleri kaydedecek şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Bir başka yararlı ekleme, bazı evlerde bağlantıya yardımcı olabilecek 5GHz wifi yönlendiricileri (ve daha eski 2.4GHz modelleri) için destektir.

Google Nest

Google, en yeni ev Nest güvenlik kameralarında görülen aynı makine öğrenimi teknolojisini kapı ziline de getiriyor, bu nedenle bu sistem, insanları, hayvanları, paketleri ve araçları ayırt edebilen ve buna göre uyarı verebilen yerleşik AI özelliğine sahiptir. Kamera, 3:4 oranında dikey olarak yerleştirilmiştir ve matın üzerine serilmiş her şeyi yakın bir yüze kadar iyi bir şekilde görmenizi sağlar ve elbette etkinlikleri kaydetmek için Nest Aware abonelik hizmetini kullanmanız teşvik edilir: bu noktada sistem de etkili bir güvenlik kamerası haline geliyor.

Belkin Wemo Smart Video Doorbell

Bu cihaz, konu kapı zili olduğunda Apple HomeKit’in potansiyeli hakkında iyi bir fikir veriyor. iPhone, Apple Watch ve hatta Apple TV ile kusursuz entegrasyon mükemmel ve üçüncü taraf yazılımlara dayanan sistemlerden çok daha hızlı yanıt veriyor. Çok geniş portre görünümü, kameranın oldukça yakına gelene kadar hareketi algılamadığı anlamına gelir (ancak bu, yanlış pozitifleri azaltır). Öte yandan, balık gözü lensi yüzünden AI yüz tanıma özelliğinin ana özelliğini pek yansıtamıyor.

Eufy Video Doorbell

Bu kapı zili pille çalışır ve bu nedenle kurulumu Ring kadar kolaydır. Şarj etmekle uğraşmak istemiyorsanız, ana kapı zili kablolarınıza bağlanabilir, ancak altı aya kadar olan korkunç bir pil ömrü, bunun zaten çok fazla bağlayıcı olmaması gerektiği anlamına gelir. 2,560 x 1.920 çözünürlükte görüntü kalitesi mükemmel ve telefona bildirimlerin neredeyse anında geldiğini ve daha eski Ring kapı zillerinin bu konuda zorlanabileceğini gördük. Cihazda yüz tanıma sistemi yok ancak hareket bölgeleri ayarlanabilir ve yalnızca insanlar algılandığında bildirim göndermesini sağlayabilirsiniz.

Blink Video Doorbell

Blink Görüntülü Kapı Zilinin, hareket ve gizlilik bölgelerini ayarlama, hareket hassasiyetini ve klip uzunluğunu değiştirme ve video kalitesini değiştirme yeteneği de dahil olmak üzere harika özellikleri var. Kabloyu bağlayabilir veya neredeyse 2 yıl dayanacak bir çift AA pil takabilirsiniz. “Tam Sistem” versiyonu bile en iyi değer seçimimizden daha ucuzdur. Pakete Blink Sync Modülü 2’yi ekler, bu da istediğiniz zaman ve en önemlisi akışa erişmenize, klipleri USB bellek aracılığıyla kaydetmenize ve aylık bulut depolama ücretinden kaçınmanıza olanak tanır. Bu nedenle, uzun vadede tasarruf etmek için bu seçeneği gözden geçirebilirsiniz.

Ring Video Doorbell 3

Amazon’a ait Ring’in üçüncü nesil görüntülü kapı zili, önceki modelden o kadar da farklı görünmüyor ancak bazı iyileştirmeleri var. Bunlardan en önemlisi, orijinalin yalnızca eski 2,4 GHz ağlara bağlanabildiği çift bantlı bağlantı dahil daha iyi bir Wi-Fi’dir. Bu, potansiyel olarak kapı zili ile bağlantınızın daha güvenilir olabileceği anlamına gelir, ancak Wi-Fi yönlendiriciniz ön kapıdan çok uzaktaysa, kablosuz menzili genişletmek ve güvenilirliği artırmak için yine de bir Ring Chime Pro satın almanızı öneririz.

Netatmo Smart Video Doorbell

Netatmo kapı zili biraz pahalı ancak benzersiz bir çekicilik sağlamak için yeterli olan bir dizi akıllı tasarım özelliği ile birlikte gelir. Tasarım açısından bakıldığında, çok şık, gri ve siyah renkte ve fırçalanmış alüminyumla tamamlanmıştır. HDR’de net, 1080p çözünürlükte video çeker. Ayrıca, bir dizi avantajla birlikte gelen Apple HomeKit’i destekleyen piyasadaki birkaç görüntülü kapı zilinden biridir. Bu, kapıyı uzaktan yanıtlamak veya video akışını izlemek için Netatmo uygulaması yerine HomeKit Uygulamasını kullanabileceğiniz anlamına gelir. Benzer şekilde, HomePod hoparlörlerinizi ek kapı zili sesi olarak kullanabilir ve kamera akışını Apple TV’nizde görüntüleyebilirsiniz.