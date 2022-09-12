2022’nin En İyi VPN Yönlendiricileri: Sanal Özel Ağlar İçin En İyi Yönlendiriciler

VPN (Sanal Özel Ağ) istemcileri genellikle VPN sunucularına bağlanmak için kullanılır ve genel bir ağı kullanarak güvenli bir şekilde özel kaynaklara erişmeyi sağlar. Eğer siz de iyi bir VPN ile farklı kaynaklara erişmek isteyenlerdenseniz bu VPN yönlendiricileri işinize yarayabilir.

Bu yönlendiricide VPN uyumluluğu için DD-WRT ürün yazılımını yükleyebilirsiniz ve hızlı ve geniş kapsamlı ağ hızları için dört anten ve üç bant ile birlikte gelir. Ayrıca dört gigabit Ethernet bağlantı noktasına ve USB 3.0’a sahiptir, bu da onu VPN olmadan bile kendi başına mükemmel bir yönlendirici yapar. Linksys WRT 3200 ACM, kullanıcıların yönlendiriciyle birlikte gelen varsayılan arabirim dışında bir yazılım yüklemesini sağlayan özel açık kaynaklı bellenimi benimser. Bu, yönlendiricinin özellikleri ve işlevleri üzerinde neredeyse tam kontrole sahip olabileceğiniz anlamına gelir.

Asus RT-AX58U

Wi-Fi 6, ağ oluşturmadaki en son teknolojidir. Ve daha yüksek hızlar, daha iyi bağlantılar ve daha geniş alan kapsamı sunarken, bir bedeli var. Şirket, Asus RT-AX58U ile bu Wi-Fi 6 performansını çok daha uygun fiyata sunmayı başardı. Daha sağlam seçeneklerden bazılarının sahip olduğu bazı ekstra özellikleri veya bağlantı noktalarını taşımayabilirken, VPN yapılandırması, MU-MIMO ve Ebeveyn Denetimleri gibi bazı önemli özellikler sunar. Bu nedenle, hızlı internete sahip olmanın basit bir yolunu arıyorsanız, Asus RT-AX58U sizin için doğru yol olabilir. 3000 Mbps performansı, çoğu ev geniş bant hizmetinden çok daha hızlı olduğu ve 4K video akışı, oyun ve diğer veri yoğun çevrimiçi etkinlikler için mükemmel olacağı anlamına gelir.

Asus RT-AC86U

RT-AC86U, bir VPN kullanırken internet hızlarınızın çok fazla düştüğünü görmeyecek hızlı bir performans sergileyen bazı mükemmel VPN özelliklerine sahiptir. Daha fazla seçenek istiyorsanız, üçüncü taraf ürün yazılımını da yükleyebilirsiniz. Tasarım açısından, bu yönlendirici ayağa kalkacak şekilde yapılmıştır. Gigabit Ethernet bağlantı noktaları ve arkada bir USB 2 ve USB 3.1 bağlantı noktası ile birlikte bir WAN girişi vardır. RT-AC86U, mantıklı tasarım ve hızlı, 5 dakikalık kurulum süreci ile daha erişilebilir hale getirilen karmaşık bellenime sahip, yetkin ve hızlı bir yönlendiricidir. Yalnızca ikiz telsizleri çalıştırmasına rağmen, etkileyici hız ve kapsama alanı sunar.

Asus RT-AC5300

Asus RT-AC5300, çevrimiçi ve ağ oyunlarını mümkün olduğunca gecikmesiz ve sorunsuz hale getirmek için bir dizi gelişmiş özellikle birlikte gelen mükemmel bir üst düzey oyun yönlendiricisidir. Aynı zamanda harika bir VPN yönlendiricisi olduğu anlamına gelir ve masrafı dert etmezseniz, bu harika bir seçimdir. Yönlendiricinin yüksek sesli tasarımından, ev ofislerinden çok oyuncuları, profesyonel ve kurumsal kullanıcıları hedef aldığını anlayabilirsiniz. Örümcek benzeri tasarım herkesin zevkine göre olmayacak ancak Wi-Fi sinyalinizi evinizde yönlendirmek için kullanılabilecekleri sekiz anten bir amaca hizmet ediyor ve bu yönlendiriciye mükemmel bir menzil sağlıyor.

TP-Link Archer C5400 v2

Tam olarak en modern görünümlü VPN yönlendiricisi değil ancak makul bir fiyat noktasında üst düzey işlevsellik ve rahat bir kurulum sunarak tüketici ve kurumsal kullanıcılar arasında köprü kurabilmesi bakımından benzersizdir. Tuhaf görünüyor, evet; Ancak, orta büyüklükteki bir evi kapsayabilecek bir kablosuz yönlendirici için piyasayı araştırıyorsanız, bu sizin için iyi bir seçimdir. Yönlendiricinin kullanıcı arayüzünden bir VPN kurabilirsiniz ancak bu biraz zor olabilir – yeni başlayanlar için daha kullanıcı dostu VPN yönlendiricileri var. Ancak, ne yaptığınızı biliyorsanız, bu eviniz veya ofisiniz için mükemmel bir VPN yönlendiricisidir.

Linksys WRT32X

Yüzeyde, Linksys WRT32X, Linksys’in ağır vurucusu WRT3200’den o kadar farklı görünmeyebilir. WRT32X, bu yüksek puanlı yönlendiricinin tüm başarılı bileşenlerini alır ve onları gezinmesi son derece kolay özel bir bellenime ve çok hafif ve çekici bir görsel tasarıma sahip bir yönlendiriciye yerleştirir ve bu da onu satın alabileceğiniz en iyi VPN’li yönlendiricilerden biri yapar. Arka kapaktaki bağlantı noktaları, standart beş bağlantı noktalı anahtar kurulumuyla birlikte USB ve eSATA’yı (kullanışlı ve hızlı ağa bağlı depolamaya olanak tanır) kapsar.

Asus RT-AX86U

Asus her zaman mükemmel bir oyun odaklı cihaz serisine sahip olmuştur ve Asus RT-AX86U bu geleneği devam ettirmektedir. Sıradan yönlendiricilere kıyasla pahalı olsa da, aslında rekabetçi fiyatlı bir Wi-Fi 6 yönlendiricidir. Ve Wi-Fi 6’nın bağlantının geleceği olduğu düşünüldüğünde, bu yönlendirici Asus için bir kazanç ve oyuncular için bir astır. Aynı zamanda, 2.5 Gigabit Wan gibi oyuncular için bazı harika özelliklere sahiptir, bir ethernet portunu özel bir “oyun” portu olarak atama yeteneği vardır. Yönlendirici, üst panelden dışarı çıkan üç büyük anten ile dik bir tasarıma sahiptir. 320 mm yüksekliktedir, bu nedenle antenlerin engellenmediğinden emin olmak için biraz alana ihtiyacınız olacak.

Netgear Nighthawk X4S VDSL/ADSL

Yönlendiricilerin bir moda yarışması olsaydı, Netgear’ın D7800’ü en iyi yarışmacılar arasında olurdu. Sağlam siyah kaplaması, bir dörtlü anten ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, bir eSATA konektörüyle eşleştirilmiş bir çift USB bağlantı noktasının dahil edilmesiyle çok hızlı ve daha iyi. Ayrıca yönlendiricinin arkasında dört Ethernet bağlantı noktası bulacaksınız. D7800, 2,4 GHz bandında 800 Mbps’ye ve 5 GHz bandında 1733 Mbps’ye kadar sunar. Ancak asıl merkez, Nighthawk X4S D7800’de yerleşik olarak bulunan ve ayrı olarak satın alma veya kiralama ihtiyacını ortadan kaldıran VDSL 2 modemdir.

TP-Link Archer A7

TP-Link Archer A7 VPN yönlendirici, küçük ofisler için mükemmel bir çözümdür. VPN bağlantısına ek olarak, sesli komutlar aracılığıyla kolay Wi-Fi kontrolü için Amazon Alexa ile birlikte çalışır. VPN’li bu yönlendirici üretkenliğe bile yardımcı olabilir. Çocuklarınızın YouTube, Facebook, Netflix ve diğerleri gibi web sitelerine erişimini sınırlayabilmeniz için ebeveyn denetimlerini destekler. Aynı zamanda 2.500 fit kareye kadar bir alana sahiptir – birçok ev için bol miktarda bulunur ve dakikalar içinde genişletilmesi kolaydır.

Synology RT2600ac

Synology RT2600ac ile bütçeye uygun güçlü bir yönlendirici elde etmek mümkündür. Bu dört akışlı VPN yönlendirici, 1.7 GHz çift çekirdekli işlemciye ve önyükleme için birçok özelliğe sahiptir. MU-MIMO teknolojisini destekler ve 2,53 Gbps’ye kadar hızlar sunar. Bununla birlikte, bununla ilgili en iyi şey, yaklaşık 3.000 fit karelik bir alanı kaplayabilen menzilidir. Synology RT2600ac ayrıca hem 5GHz hem de 2.4GHz kablosuz ağları destekler, Çift WAN özelliğine sahiptir (birden fazla geniş bant bağlantısı) ve harika bir VPN paketine sahiptir.